Trump ilk kez G7 zirvesinde

ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleştirdiği ilk yurtdışı ziyaretinin son ayağı olarak İtalya'nın Sicilya adasında düzenlenen G7 liderler zirvesine katılıyor.

Ekonomileri gelişmiş yedi üyeden oluşan G7, ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya ve İngiltere'den meydana geliyor. Avrupa Birliği de (AB) temsilci gönderiyor.

Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May dahil olmak üzere grubun dört lideri ilk defa G7 zirvesine katılıyor.

En büyük tartışmaların ticaret ve iklim değişikliği ile ilgili olarak yaşanması bekleniyor.

Liderlerin Trump'a özellikle Paris'te imzalanan uluslararası iklim değişikliği anlaşmasını rafa kaldırmaması için baskı uygulayacağı aktarılıyor.

Aynı zamanda Trump'ın küresel ticarette korumacı politikaları savunması liderler arasında anlaşmazlığa yol açabiliyor.

Trump dışındaki G7 liderleri serbest ticaretten yana bir tavır sergiliyor.

Brüksel'de düzenlenen Nato toplantısında meslektaşlarını savunmaya yeteri kadar para harcamamakla eleştiren Trump'ın G7 zirvesinde de dünya liderlerini zorlaması bekleniyor.

Toplantının özellikle İngiltere'nin Manchester kentinde düzenlenen ve çocukların da dahil olduğu 22 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra gerçekleşmesi, 'terör saldırılarının' masada olmasına yol açacak.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in radikal İslamcı şiddete karşı internette mücadele edilmesi konusunda baskı uygulaması öngörülüyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Kuzey Kore'den gelen tehditlerin tartışılması bekleniyor.