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Dünya

Trump ilk iş gününde CIA'e gidecek

CIA, Obama'nın görevi devretmesine iki gün kala yeni bir iç yönetmelik hazırlamıştı

20 Ocak 2017 16:09

ABD Başkanı Barack Obama'dan bugün görevi devralacak olan Donald Trump, ilk iş gününde ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nı (CIA) ziyaret edecek.

CIA, Obama'nın görevi devretmesine iki gün kala ABD vatandaşlarına ait bilgilerin toplanması, analiz edilmesi ve saklanmasındaki hukuksal çerçeveyi düzenleyen yeni iç yönetmelik hazırlamıştı.

Yönetmeliğe göre ayrıca CIA, elektronik takip, ev ve iş yerlerinin aranması gibi "özel bilgi toplama teknikleri" de oldukça sıkılaştırılacak. CIA, istisnalar dışında ülke içinde özel teknikleri kullanamayacak. CIA, ülke dışında ise bir ABD vatandaşı için sadece CIA Direktörü, CIA Genel Danışmanı, Adalet Bakanı veya Dış İstihbarat Denetim Mahkemesinin izniyle "özel teknikleri" kullanabilecek.

 

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