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Dünya

Trump ile Schwarzenegger arasında 'Çırak' atışması

Trump ünlülerin yarışacağı programın yeni sunucusu eski California valisi Arnold Schwarzenegger'ı eleştirdi

03 Şubat 2017 15:22

Başkan Donald Trump, dini ve siyasi liderlerle bir araya geldiği kahvaltı toplantısında, 'Çırak' isimli eski televizyon şovuna da değindi.

Trump ünlülerin yarışacağı programın yeni sunucusu eski California valisi Arnold Schwarzenegger'ı eleştirdi ve şovu “tam bir felaket” olarak değerlendirdi.

“Arnold’un reyting alması için dua etmek istiyorum” diyen Trump, seyircilerin bir bölümünü güldürdü.

Arnold Schwarzenegger ise Trump’a Twitter hesabından yayınladığı kısa bir video ile yanıt verdi. Schwarzenegger Trump’a işlerini değiş tokuş etmeyi önerdi.

“Sen televizyona geç, reyting uzmanı sensin. Ben senin görevini yaparım” diyen Schwarzenegger, böylelikle insanların rahat bir uyku uyuyabileceğini söyledi.

Trump, eski televizyon programını ilk defa gündeme getirmiyor. Ocak başında da programın izlenme oranları ile ilgili alaycı yorumlarda bulunmuştu.

Schwarzenegger ise o dönem daha yemin etmemiş olan Trump’a görevinde başarılar dilemişti.

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