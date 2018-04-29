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Dünya
BBC Türkçe

Trump ile Putin ilk kez yüz yüze görüşecek

Hamburg'da düzenlenen G20 zirvesinde ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ilk kez yüz yüze görüşecek. İki liderin gündeminde Ukrayna, yaptırımlar ve ABD seçimlerine müdahale iddialarının olması bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenen G20 zirvesinde ilk defa yüz yüze görüşecek.

Görüşme öncesi açıklamalarında her iki lider de Suriye, Ukrayna ve Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarıyla zarar gören ilişkileri onarmak istediklerini söyledi.

Putin ile Trump'ın görüşmesinin bir saat sürmesi bekleniyor. Rus medyası ise görüşmenin yaklaşık 30 dakika süreceğini aktardı.

Görüşmeye medya mensuplarının katılıp katılmayacağı veya iki liderin görüşme sonrası gazetecilere konuşup konuşmayacağı netlik kazanmadı.

Ocak ve Mayıs aylarında Putin ile Trump'ın yaptığı telefon görüşmelerinden sonra Beyaz Saray ve Kremlin görüşmelerin özetini medyayla paylaşmıştı.

ABD Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı, zirve öncesi uluslararası meselelerle ilgili fikir ayrılıklarının işaretini vermişti.

İkili görüşme öncesi taraflardan Suriye'ye ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak Washington Suriye'de açıkça muhalifleri desteklerken, Moskova ise Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın tarafında.

Suriye'ye ilişkin fikir ayrılığının da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

BBC Diplomasi Muhabiri James Robbins'e göre Trump, Rusya'yla iletişimde seçtiği kelimelerin 'Putin'e çok yakın görünme tehlikesini yaratabileceğinin' farkında.

Rus medyasının görüşmeye ilişkin büyük beklentileri yok. Rossiykaya Gazeta'ya yazan Fyodor Lukyanov, "Asıl amaç işlerin daha kötüye gitmemesi" dedi.

Dünyanın gayrisafi hasılasının beşte dördünü temsil eden 19 ülke ile Avrupa Birliği'nden oluşan G20 ülkelerinin zirvesinde, gündemin ana maddelerini iklim değişikliği ve ticaretin oluşturması bekleniyor.

Zirvede Türkiye'yi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek.

Zirve öncesi Hamburg'da protesto gösterileri düzenleniyor.

Göstericiler, dünya liderlerinin katıldığı zirvede kapitalizm ve iklim değişikliğine karşı sokakta.

Alman Deutsche Welle'ye konuşan protestocu Dirk Mirkow neden sokağa çıktığını şöyle anlattı: "Örneğin, çünkü Donald Trump iklim değişikliğini reddediyor. Çünkü yalnızca sekiz kişi, dünya nüfusunun geliri kadar para kazanıyor."

Perşembe günkü gösterilere de 12 bin kişi katıldı. Protestocular "Cehenneme hoş geldiniz" sloganları attı.

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