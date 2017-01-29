Trump ile Putin ilk kez görüştü

ABD Başkanı Donald Trump Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilk kez telefon üzerinden görüştü. Görüşmede iki lider Suriye’de IŞİD’e karşı mücadelenin daha da iyileştirilmesi konusunda uzlaştı. Trump daha önce yaptığı açıklamada da Rusya ile IŞİD'e karşı ortak askeri operasyonlara açık olduğunu ifade etmişti.

Trump ve Putin ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak ve geliştirmek üzerinde mutabık oldu. Düzenli olarak kişisel temaslar kurma konusunda anlaşılırken taraflar ekiplerine ilk buluşmanın yeri ve saatini netleştirme talimatı verdi.

Görüşmede ayrıca stratejik istikrar, Ortadoğu sorunu, İran'ın nükleer programı, Kore Yarımadası'ndaki durum ve Ukrayna konuları da ele alındı. Bu sorunlarda "ortak işbirliği” yapılması üzerinde mutabık kalındı. Ukrayna'daki durum nedeniyle ABD'nin Rusya'ya getirdiği yaptırımların kaldırılması ise gündeme gelmedi. Trump "ABD halkının Rusya ve vatandaşlarına sempatiyle baktığını” ifade etti. Putin de aynısının Rusya'daki Amerikalılar için geçerli olduğunu söyledi.

Trump geçen aylarda Putin hakkında olumlu açıklamalar yapmış ve Rusya ile daha yakın bağ kurulmasından yana olduğunu ifade etmişti. Donald Trump'ın kasım ayındaki seçim zaferini ilk kutlayan devlet başkanlarından biri de Putin olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump cumartesi günü Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile de görüştü. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Hollande görüşmede Trump'ı izolasyon politikası izlememe konusunda uyardı ve korumacılığın olumsuz siyasi ve ekonomik sonuçlarına dikkat çekti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ayrıca ABD hükümetini sığınmacı kabulüne hazır olmak dahil demokratik prensiplere riayet etmeye çağırdı.

Trump Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede başta NATO olmak üzere Ukrayna konusunun gündeme geldiği belirtiliyor.

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DPA, AFP / EC, MK