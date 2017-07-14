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Dünya

Trump ile görüşen Macron'dan açıklama: Esad'ın gitmesi önceliğimiz değil

Macron, Suriye konusundaki öncelikli tutumlarının değiştiğini söyledi

14 Temmuz 2017 00:01

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşen Fransa Başbakanı Emanuelle Macron, Suriye konusundaki öncelikli tutumlarının değiştiğini belirterek; "Başkan Esad'ın çekilmesi Fransa için temel önceliği terörizmle mücadele kadar önemli değildir" dedi.

Paris'te biraraya gelen ABD Başkanı Trump ve Fransa Başbakanı Macron, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Macron, Suriye konusundaki öncelikli tutumlarının değiştiğini belirterek; "Başkan Esad'ın çekilmesi Fransa için temel önceliği terörizmle mücadele kadar önemli değildir" dedi.

Trump ise, ABD ve Rusya'nın Suriye'deki ikinci ateşkes süreci için çalıştığını doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile, G20 sürecinde konu hakkında temas halinde olduklarını söyledi.

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