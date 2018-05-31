Trump ile görüşen Kim Kardashian müebbet mahkumu için af istedi

Amerikalı televizyon yıldızı Kim Kardashian, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, 21 yıldır Alabama eyaletinde hapis yatan 5 çocuk annesi 63 yaşındaki bir hükümlü için af istedi.

Alice Marie Johnson adlı mahkum, uyuşturucu dağıtıcıları ve satıcıları arasında aracılık yapmak suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Johnson'ın şartlı tahliyeden yararlanma hakkı yok.

Trump'ın damadı Jared Kushner'in de aylardır Kim Kardashian ile irtibat halinde olduğu belirtiliyor.

Donald Trump, Beyaz Saray'da yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonraki Twitter mesajında Kardashian ile "harika bir görüşme yaptıklarını" belirtti.

Kim Kardashian da Johnson'a ikinci bir şans verilmesini umduğunu söyledi.

Kardashian'ın sosyal medyada Johnson'la ilgili izlediği bir videodan etkilenerek bu girişimde bulunduğu belirtiliyor. Kardashian'ın Johnson'a yeni avukatlar tuttuğu söyleniyor.

"Örnek bir mahkum" olarak tanındığı belirtilen Johnson için 2014'ten beri kampanya yürütülüyor.

Eski başkan Barack Obama'nın bu tarihte başlattığı af projesindeki tüm şartlara uygun olmasına rağmen, Johnson affedilmemişti.

70 kadar örgüt de Johnson'ın serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Sosyal medyada Kardashian'ın bu çabası hem övgü hem de tepki aldı.

Kardashian'a tepki gösterenler, ABD hapishanelerinde affı daha çok hak eden binlerce kişinin bulunduğunu söylüyor.