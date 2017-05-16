Trump ile görüşen Erdoğan: YPG muhatap alınamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşmenin ardından Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Erdoğan, ABD'nin silah desteği vereceği YPG ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen YPG'nin, muhatap alınmasının uygun olmadığını belirtti. Erdoğan, "Özellikle YPG/PYD terör örgütünün hangi ülke tarafından olursa olsun muhatap olarak alınması bu konuda küresel düzeyde varılan mutabakata kesinlikle uygun değildir" dedi.

Konuşmasında, "Özellikle iki ülkenin göstereceği işbirliği her zamankinden daha büyük önem kazanmıştır" diyen Erdoğan, ABD'ye yaptığı bu ziyaretin, "tarihi bir dönüm noktası teşkil edeceğini" söyledi.

Erdoğan, "DEAŞ başta olmak üzere, bölgemizdeki tüm terör örgütlerine karşı müşterek bir dayanışma ortaya koymamız büyük önem ifade etmektedir. Ortak geleceğimizi tehdit eden terör örgütlerine karşı ayrım yapmadan mücadele etmekte kararlıyız" dedi.

Trump ise ABD'nin Türk ulusunu IŞİD ve PKK'ya karşı mücadelelerinde desteklediğini belirtti. ABD Başkanı, Erdoğan'ın sipariş ettiği askeri teçhizatın Türkiye'ye hızlıca ulaştırılacağı konusunda güvence verdiğini sözlerine ekledi.

Trump: Türkiye ile harika ilişkilerimiz var

İki liderin Beyaz Saray'daki Roosevelt Salonu'nda gerçekleştirdikleri görüşme, 20-25 dakika sürdü. İki liderin baş başa görüşme öncesi gazetecilerin görüntü almasına izin verildi. Trump bu sırada yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söylediği Erdoğan ile "uzun ve zorlu" bir görüşme gerçekleştireceklerini söyledi. Ancak görüşmelerin başarıya ulaşacağından emin olduğunu belirten Trump, ABD'nin "Türkiye ile harika ilişkileri olduğunu" ve "bunu daha da iyiye götüreceklerini" ifade etti.

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

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DW/DHA/Reuters, CÖ/HT