Trump ile görüşen Erdoğan: Türkiye, Menbiç'te güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Münbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu bildirdi.

İki lider, IŞİD'in Suriye'deki kalıntılarını temizlemek ve tekrar ortaya çıkmasını önleyecek tedbirleri ortaklaşa alma konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump, güvenli bölge hakkında Türkiye ve ABD'nin Genelkurmay Başkanları arasında başlayan istişarelerin hızlandırılarak devam etmesi ve ikili ticaret hacminin artırılması hususlarında görüş birliğine vardı.