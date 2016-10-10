Trump ile Clinton arasındaki ikinci televizyon tartışmasında neler konuşuldu?

ABD'de başkan adayları Donald Trump ve Hillary Clinton TV programında ikinci kez karşı karşıya geldi. Medya ilk tartışmadan galip çıkan taraf olarak Clinton'ı göstermişti. İkinci tartışmada Trump'ın göstereceği refleks merak edilirken son günlerde medyada Trump'ın kadınlar konusundaki açıklamaları çok tartışılmıştı. İki lider arasındaki tartışmada bazı sorular seyircilerden geldi.

Trump'a kadınlar hakkındaki sözleri soruldu

Trump, "Bu sadece erkekler arası soyunma odası konuşmasıydı. Bunun için herkesten özür diledim. Dünya'da vahşi terör saldırıları yaşanıyor. Ben DAEŞ'i yok edeceğim. Böyle daha önemli konular var" şeklinde yanıt verdi. Trump'a "Böyle bir davranışı daha önce yaptınız mı?" şeklinde aynı soru tekrar yöneltildi. Trump, ABD'yi yeniden büyük bir ülke yapacağını söyleyerek cevap verdi.

Clinton yine daha atak başlayan taraf oldu

Bu konu hakkında Clinton'ın da görüşleri soruldu. Clinton şöyle cevapladı:

"Ben Trump'ın başkan olmaya uygun olmadığını söylemiştim. Cuma günkü video benim kim olduğumu temsil etmiyor dedi. Ama onun kim olduğunu tam olarak temsil ediyor. Kampanya sırasında kadınları televizyonlarda küçük düşürdüğünü duyduk. Bir kainat güzeline çok ağır sözler söyledi. Sadece kadınlar değil Afro-amerikalıları, Müslümanları da aşağıladı."

Trump "bunların boş laflar olduğunu" ileri sürerek "Clinton Afro-amerikalılardan oy istiyor ama 4 yıl sonra gene onlar için hiç birşey yapmamış olacak" dedi. Trump, Hillary Clinton'ın eşi Bill Clinton'un 12 yaşında tecavüze uğrayan Afro-amerikalı kızın onun yüzünden serbest kaldığını söyledi ve "Bu konudan bahsedildiğinde daha önce Bill'in iki defa güldüğünü hatırlıyorum" dedi.

Trump'tan Clinton'a hapis tehdidi

Trump, Clinton tarafından silinen e-maillerle ilgili olarak "Eğer kazanacak olursam başsavcıyı görevlendirerek sizin durumunuz hakkında soruşturma açmasını isteyeceğim" dedi. Clinton bu sözlerin ardından hemen söz alarak cevap vermek istedi ve e-mail iddiaları ile ilgili olarak hata yaptığını ve dikkatsiz olduğunu söyledi. Trump tekrar söz alarak "Eğer özel sektörde böyle bir şey yaşanmış olsa hapse atılırdınız" dedi.

Trump, Obama'nın sağlık sigortası politikasını eleştirdi

Trump Obama'nın sağlık sigrtasını eleştirerek "İlk adım olan 'Obamacare' gerçekten bir felaket. Sağlık sigortasında ABD görülmemiş rakamlara ulaştı. Son derece pahalı ve yanlış bir sağlık sigortası yapıldı. Bunu kısa sürede kaldıracağız. Bir kamyon tarafından ezilmediğiniz sürece Obama'nın sigortasını kullanamıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Müslüman kadın islamfobi sorusunu sordu

İzleyiciler arasındaki kadın "İslam ülkeleriyle işbirliğinden söz ediyorsunuz ancak islamofobi gerçeği var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" diye sordu. Trump, "İslamofobi büyük bir problem. Müslümanlar radikal islamcıların faaliyetlerini ihbar etmeliler" dedi. Clinton ise konuyla ilgili olarak "Müslümanlar için Donald tarafından daha önce çok kötü sözler söylendi. Benim görüşüm ise şu: Müslümanlar bizim gözlerimiz kulaklarımız olarak içimizde yer almalılar. Bizim aramızda olmaları önemli. Ben Müslüman uluslarla işbirliği istiyorum ancak Donald'ın söylediklerini duyanlar neden ABD'yle işbirliği yapalım diye düşünüyorlar" dedi.

Clinton'dan Trump'a siber saldırı suçlaması

Clinton, Rusya'nın siber saldırılarını gündeme getirerek "Biz hiçbir zaman bir dış gücün seçimi bu kadar etkilemeye çalıştığını görmemiştik. Seçimleri Donald'ın lehine değiştirmek istiyorlar. Bu belki Donald'ın Putin hakkındaki övgü dolu sözlerinden kaynaklanıyordur... Belki de beraber ticari iş yapacaklardır" dedi. Trump, Clinton'ın yalan söylediğini belirterek "Ben Putin'i tanımam. Siber saldırılarını kimin yaptığını tam olarak bilmiyoruz" dedi.

Clinton başkan olunca Kürtleri silahlandıracağını söyledi

Clinton, "Musul'u alabilceğimiz konusunda olumlu düşüncelere sahip olduğunu belirterek, "Bölgedeki Sünnilere ve Kürt peşmerge savaşçılarına hepimizin orada olacağının sinyalini vermemiz gerekiyor. Başkan olsaydım aynı zamanda Kürtleri silahlandırmayı düşünürüm çünkü Kürtler bizim en iyi ortaklarımız oldular. Bence Kürt ve Araplar bizim oradaki gücümüz olabilir" dedi.

Trump ise muhalifleri silahlandırmanın yanlış olduğunu belirterek IŞİD'in bombalanması gerektiğini söyledi.