Trump ile buluşan Trudeau'dan vize yasağı sorusuna yanıt: Kanada halkı benden ders vermemi beklemiyor

Mülteciler konusunda zıt politikalar izleyen ABD ve Kanada liderlerinin ortak basın toplantısında "vize yasağı" sorusu öne çıktı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD'nin mülteci politikası ile ilgili soruya "Kanada halkı benden başka bir ülkeye ders vermemi beklemiyor" yanıtını verdi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen toplantıda konuşan Trump ise, yasağı savunarak, "Büyük güzel ve açık bir kapıyı bende istiyorum ama zararlı insanları içeri alamayız" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, mahkeme engeline takılan "vize yasağı" ile ilgili bu hafta yeni bir adım atacağını açıklamıştı.

Kabinesindeki göçmen bakanı Somali kökenli biri olan Kanada Başbakanı Trudeau, iki ülkenin her zaman güçlü müttefiklik ilişkileri içinde olduğunu ancak zaman zaman farklı yaklaşımlar ortaya koyabildiğini ifade etti.

Trudeau, Kanada'nın güvenlikten ödün vermeden "açıklık politikasına" devam edeceğini ve dünyaya bu konuda örnek olmayı sürdüreceğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Trump, tartışmalı önergeyi işleme koyduğu sırada,Trudeau twitter hesabı üzerinden, "savaşın ve terörün dehşetinden kaçanlara" kucak açma kararlığını vurgulayan bir paylaşımda bulunmuştu.

Ortak basın toplantısında, iki lider de, ekonomik büyüme ve işbirliği alanında ortak hareket konusunda kararlılıklarını vurguladı.