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Dünya
Deutsche Welle

Trump iklim konusunda yalnız kaldı

Hamburg'daki G20 zirvesindeki diğer liderler, Paris iklim anlaşmasının uygulanması için taahhüt verirken; ABD Başkanı Trump bu konuda tek başına kaldı.

08 Temmuz 2017 19:43

DPA'nın ulaştığı G20 sonuç bildirgesinde, iklim değişikliği ile mücadele konusunda Paris Anlaşması'na "güçlü bir bağlılık" ifade edildi. Ancak bildirgede, ABD'nin Paris Anlaşması'ndan çekilmesi yönündeki kararına da hatırlatma yapıldı.

Trump geçen ay, seçim kampanyasında da vadettiği üzere, ABD'yi Paris Anlaşması'ndan çekmişti.

Sonuç bildirgesinde, iki gün süren zirvenin en büyük fikir ayrılığı yaşanan konularından biri olan Paris mutabakatının "geri dönülemez" olduğu belirtildi ve Trump'ın anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi için yaptığı çağrı reddedildi.

Dünyanın tepkisini çekmişti

190'dan fazla ülke tarafından 2015'te onaylanan Paris İklim Anlaşması, sera gazı emisyonunu 2030'a kadar 56 milyar ton düşürmeyi hedefliyor. Bu hedefle küresel sıcaklık artışının yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutulması amaçlanıyor. Hukuki olarak bağlayıcılığı olmayan anlaşma çerçevesinde her ülkenin kendi iklim hedefleri bulunuyor. ABD'nin iklim hedefleri, 2025'e kadar ülkenin sera gazı salınımını yüzde 26 ila yüzde 28 düşürmesini öngörüyordu.

Küresel ısınmayı Amerikan sanayisinin rekabet gücünü azaltmak isteyen Çin'in "uydurması" olarak tanımlayan Trump'ın, sera gazı emisyonunda dünya sıralamasında ikinci sırada yer alan ABD'yi Paris Anlaşması'ndan çekmesi tepkilere neden olmuştu.

ABD’nin Barack Obama döneminde verdiği iklim taahhüdünden geri adım atması her yıl atmosfere 3 milyar ton daha fazla karbondioksitin karışması anlamına geliyor. Bir başka değişle, ABD’nin bu kararla 2020 sonuna kadar 0.1 ila 0.3'lük küresel sıcaklık artışına neden olacağı belirtiliyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/DPA,CÖ/BW

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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