Trump iki tweet attı; Çin yuanı değer kaybetti

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Çin ile geçen hafta Tayvan üzerinden yaşadığı diplomatik gerilimin ardından, Twitter üzerinden Çin'i eleştiren mesajlar gönderdi. Trump'ın, Çin ve para birimiyle ilgili attığı tweet'ler üç gündür yükselen yuanın düşmesine neden oldu.

Trump Çin'in para politikasını ve Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarını hedef alarak "Çin para biriminin değerini düşürüp ABD şirketlerinin rekabet gücünü kırarken, ürünlerimize yüksek vergi koyarken (ABD, Çin mallarından vergi almıyor) ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına askeri üs inşa ederken bize sordu mu? Hiç sanmıyorum" yazdı.

Trump'ın geçen hafta Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapması Çin'i öfkelendirmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, görüşmenin ardından ABD'ye protesto çekmişti.

Beyaz Saray da telefon görüşmesinin ABD politikasında bir değişiklik işareti olmadığını açıkladı.

Washington, Pekin'in "Tek Çin" politikasına destek verdiğini açıklayarak, Tayvan ile resmi ilişkileri 1979'da sonlandırmıştı.

Çin'in para birimi yuanın değerini düşürmesine Washington daha önce de tepki göstermiş ve kararın Çinli ihracatçılara haksız rekabet sağladığını savunmuştu.

Aynı şekilde Çin'in Güney Denizi'ndeki askeri hareketleri de ABD'nin tepkisini çekmiş ve ABD savaş gemileri bölgeye gönderilmişti. İki ülke de birbirini, bölgeyi askerileştirmekle suçluyor.