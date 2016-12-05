T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

Trump iki tweet attı; Çin yuanı değer kaybetti

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Çin'in para politikasını ve Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarını attığı tweetlerle eleştirdi

05 Aralık 2016 10:21

ABD başkanı seçilen Donald Trump, Çin ile geçen hafta Tayvan üzerinden yaşadığı diplomatik gerilimin ardından, Twitter üzerinden Çin'i eleştiren mesajlar gönderdi. Trump'ın, Çin ve para birimiyle ilgili attığı tweet'ler üç gündür yükselen yuanın düşmesine neden oldu.

Trump Çin'in para politikasını ve Güney Çin Denizi'ndeki operasyonlarını hedef alarak "Çin para biriminin değerini düşürüp ABD şirketlerinin rekabet gücünü kırarken, ürünlerimize yüksek vergi koyarken (ABD, Çin mallarından vergi almıyor) ya da Güney Çin Denizi'nin ortasına askeri üs inşa ederken bize sordu mu? Hiç sanmıyorum" yazdı.

Trump'ın geçen hafta Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ile doğrudan telefon görüşmesi yapması Çin'i öfkelendirmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının bir parçası olarak gören Çin, görüşmenin ardından ABD'ye protesto çekmişti.

Beyaz Saray da telefon görüşmesinin ABD politikasında bir değişiklik işareti olmadığını açıkladı.

Washington, Pekin'in "Tek Çin" politikasına destek verdiğini açıklayarak, Tayvan ile resmi ilişkileri 1979'da sonlandırmıştı.

Çin'in para birimi yuanın değerini düşürmesine Washington daha önce de tepki göstermiş ve kararın Çinli ihracatçılara haksız rekabet sağladığını savunmuştu.

Aynı şekilde Çin'in Güney Denizi'ndeki askeri hareketleri de ABD'nin tepkisini çekmiş ve ABD savaş gemileri bölgeye gönderilmişti. İki ülke de birbirini, bölgeyi askerileştirmekle suçluyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDDonald TrumpGüneyDeniziTrumpTayvan CumhurbaşkanıTayvanTwitterHiçTayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing wenSarayPekinWashingtonGüney Denizi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24