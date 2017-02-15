Trump: İki devletli çözüm İsrail-Filistin barışı için tek çözüm değil

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. İsrail'in yeni yerleşim alanları inşa etmesine karşı çıkan Trump, bu taleb, Netanyahu ile görüşmesinde de yineledi.

Trump, Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi. Trump ayrıca ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınasından memnun olacağını dile getirdi.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki üçüncü yabancı devlet temsilcisi olarak Netanyahu'yu Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, ortak basın toplantısında Ortadoğu Barışı ve İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşası hakkında açıklamalarda bulundu.

ABD'nin uzun süredir izlediği "iki devletli çözüm" perspektifinden farklı bir görüntü çizen Trump, Ortadoğu Barışı için iki devletli çözüm dışındaki alternatiflere de açık olduğunu net bir şekilde dile getirdi.

İki tarafın da anlaştığı çözümün kendisine uyacağını vurgulayan Trump, "İki çözümden (iki devletli veya tek devletli) herhangi biri olabilir. İki devletli çözümün daha iyi olacağını düşünüyordum; ama eğer İsrail ve Filistin mutlu olacaksa onların tercihi ne ise ben de onu kabul ederim." ifadelerini kullandı.

İsrail ile Filistin tarafının müzakereleri sonucunda ortaya çıkacak tablonun önemine işaret eden Trump, Ortadoğu Barışı için "çok hassas" çalıştıklarını ve iki tarafın da bazı tavizler vermek zorunda kalabileceğini vurguladı. Bu tavizlerin neler olacağı konusunda detay vermeyen Trump, "İsrail ile Filistinlilerin kendi aralarında anlaşmasının öncelikli olduğunu" dile getirdi.

"Yeni yerleşimler durmalı"

Basın toplantısının en dikkat çekici bölümlerinden birinde ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.Trump, yeni yerleşimler konusunda Netanyahu ile anlaşacaklarına inandığını dile getirirken, İsrail Başbakanı ise "bu konuda konuşarak uzlaşabileceklerini" ve "barışın önündeki en büyük engelin yeni yerleşimler olmadığını" söyledi.

Yeni yerleşim yerleri konusunda önceki ABD yönetimlerine göre görece daha yumuşak bir dil kullanan Trump, yine de bu politikanın çözüm önündeki engellerden biri olduğunu ifade etmiş oldu.

İran'ın nükleer programı

Netanyahu ile İsrail'in güvenlik önceliklerini konuştuklarını ve özellikle İran'ın nükleer programına vurgu yaptıklarını anlatan Trump, "İran'ın nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğim." dedi.

Önceki Barack Obama yönetiminin imzaladığı İran'la nükleer anlaşmanın "hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu" bir kez daha dile getiren Trump, İsrail'in güvenliği için Tahran yönetimine karşı gereken her tedbiri alacaklarını yineledi.

Yine Obama döneminde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen İsrail karşıtı kararın "haksız" olduğunu iddia eden Trump, bu eylemin tek taraflı olduğunu savundu.

Trump, ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusunda ise "Bunun olmasını istiyoruz; ne zaman olacağına bakacağız." değerlendirmesini yaptı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ise iki devletli çözüm için Filistin tarafının İsrail devletinin varlığını "tanıması" gerektiğini belirterek, bunun gerçekleşmediği senaryolarda "Ortadoğu Barışının zor olacağını" kaydetti. Netanyahu ABD ile aralarındaki ittifak ilişkisinin Trump yönetiminde çok daha güçlü olacağını ve "ABD'nin en büyük müttefikinin İsrail olduğunu" dile getirdi.