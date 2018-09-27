Trump İdlib saldırısını durdurduğunu iddia etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York’ta bulunan dünya liderlerinin en önemli gündem maddelerinden biri de İdlib oldu. Rusya, Türkiye ve İran dışişleri bakanları Suriye’nin siyasi geleceğini görüşürken Batılı ülkeler de İdlib ile ilgili istişarelerde bulundu. BM Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşları Cevad Zarif, İdlib konusunda görüştüler.

Lavrov görüşmenin “iyi” geçtiğini söylemekle yetinirken, Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada görüşmede isyancıların Suriye’deki son kalesi İdlib'in ve "gerçek anlamda sürdürülebilir bir siyasi çözüm sürecinin başlatılması yönündeki umutların" ele alındığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, üçlü görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Bu (İdlib Mutabakatı), esasen Suriye'de bir siyasi çözüm için son bir şanstır. Bu fırsatı kaçırmamamız lazım" dedi. ABD, Fransa ve diğer müttefiklerin de Suriye’de atılacak bir sonraki adımı tartıştıkları bildirildi.

Trump: "İdlib’i duymamıştım"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın İdlib ile ilgili çıkışı yankı uyandırdı. Trump düzenlediği basın toplantısında İdlib’e bir saldırı gerçekleşmemesi için Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a emir verdiğini söyledi. Trump, emir verdikten sonra "(İdlib'e saldırı) durdu" dedi.

"Kimse hakkımı teslim etmeyecek, ama olsun" diyen Trump, "Bu sorun değil, çünkü insanlar biliyor" diye konuştu. ABD Başkanı ayrıca İdlib'e yönelik saldırının durması için verdiğini söylediği talimat ile "milyonlarca insanın hayatının kurtulduğunu" belirtti.

Trump, İdlib'e yapılacak saldırıyı ilk kez bir toplantı sırasında planlanan saldırı konusunda onu uyaran Suriyeli bir kadın tarafından haberdar olduğunu söyledi. “İdlib vilayetini duymamıştım” diyen Trump, daha sonra bir New York Times makalesinde planlanan saldırıyı okuduğunu da sözlerine ekledi.

Muhalifler İslamcıların çekileceğine inanıyor

Öte yandan Reuters’ın haberine göre Suriye'deki muhalif gruplar, mücadele ettikleri İslamcı militanların, Türkiye ve Rusya'nın belirlediği silahsızlandırılmış bölgeyi terk etmeleri koşuluna uyacaklarına olan inançlarının giderek güçlendiğini söylediler.

Türkiye ve Rusya bu ay içinde İdlib'de silahtan arındırılmış bir bölge kurma ve radikal unsurların gelecek ay ortasına kadar buradan çekilmeleri şartını getiren bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşmanın Suriye ordusunun İdlib'e büyük bir askeri saldırı yapması ihtimalini zayıflattığı belirtiliyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir muhalefet yetkilisi, kuzeybatı Suriye'deki en güçlü İslamcı grup olan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) grubunun, son günlerde üçüncü taraflar aracılığıyla Türk askeri makamlarına el altından gönderdikleri mesajlarla istenen koşullara uyacaklarını bildirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Reuters ile yaptığı söyleşide, İdlib'de "radikal grupların" çekilmeye başladıklarını söylemişti.

rtr,AP,AFP/SSB,DÇÜ

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