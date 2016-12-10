Trump, içişleri bakanlığına çevre düşmanı o ismi mi getirecek?

ABD'de kamu arazileri ve doğal kaynakların büyük bölümünün idaresi ve korunmasından sorumlu içişleri bakanlığına, çevre konusunda karnesinin "kırık" olduğu belirtilen McMorris Rodgers'ın atanacağı iddia edildi.

Donald Trump'ın geçiş ekibine yakın kaynakların USA Today'a yaptığı açıklamaya göre, Washington eyaletinden Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi McMorris Rodgers'ın, ABD'nin yeni dönemde içişleri bakanı olması bekleniyor.

Atama iddiasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından, çevreciler, Trump'a tepki gösterirken, Seçmenleri Koruma Birliği Başkanı Gene Karpinski, iddiaya yer veren gazeteye yaptığı açıklamada, kararın "Kamu arazileri için büyük bir satış" manasına geldiği eleştirisinde bulundu.

Karpinski, "McMorris Rodgers tarihteki en çevre karşıtı Temsilciler Meclisi Cumhuriyet liderliğinin bir parçasıydı. Kısaca o ABD'nin doğal yaşamı, milli parkları ve diğer görkemli manzaralarından sorumlu olmamalı." görüşünü savundu.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'in açıklamasında da, "Açıkca McMorris Rodgers 21. yüzyılın içişleri bakanlığı için doğru bir seçim değil." ifadesine yer verildi.