T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump, içişleri bakanlığına çevre düşmanı o ismi mi getirecek?

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın, içişleri bakanlığına Cathy McMorris Rodgers'ı atamayı düşündüğü öne sürüldü

10 Aralık 2016 02:18

ABD'de kamu arazileri ve doğal kaynakların büyük bölümünün idaresi ve korunmasından sorumlu içişleri bakanlığına, çevre konusunda karnesinin "kırık" olduğu belirtilen McMorris Rodgers'ın atanacağı iddia edildi.

Donald Trump'ın geçiş ekibine yakın kaynakların USA Today'a yaptığı açıklamaya göre, Washington eyaletinden Cumhuriyetçi Parti Kongre Üyesi McMorris Rodgers'ın, ABD'nin yeni dönemde içişleri bakanı olması bekleniyor.

Atama iddiasıyla ilgili haberin basında yer almasının ardından, çevreciler, Trump'a tepki gösterirken, Seçmenleri Koruma Birliği Başkanı Gene Karpinski, iddiaya yer veren gazeteye yaptığı açıklamada, kararın "Kamu arazileri için büyük bir satış" manasına geldiği eleştirisinde bulundu.

Karpinski, "McMorris Rodgers tarihteki en çevre karşıtı Temsilciler Meclisi Cumhuriyet liderliğinin bir parçasıydı. Kısaca o ABD'nin doğal yaşamı, milli parkları ve diğer görkemli manzaralarından sorumlu olmamalı." görüşünü savundu.

Çevreci sivil toplum kuruluşu Greenpeace'in açıklamasında da, "Açıkca McMorris Rodgers 21. yüzyılın içişleri bakanlığı için doğru bir seçim değil." ifadesine yer verildi.

ETİKETLER

Cathy McMorris Rodgerstrumpiçişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24