Trump iadesini istemişti; tutuklu papaz Brunson'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı

İzmir'de, "PKK ve FETÖ adına suç işlediği" iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis istenen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson ilk kez hâkim karşısına çıktı. Brunson, FETÖ suçlamasını bir hakaret olarak kabul ettiğini söylerken "İslami bir harekete katılmadım. İsa Mesih'e öğrenci yetiştirmek istiyorum. İnancım ve mezhebim böyle bir şey kabul etmezdi" dedi. Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını istediği ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'un tutuklu yargılandığı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşması görüldü. Duruşmayı Brunson'un eşi Norine Lyn Brunson, ABD'li senatör Tom Tillis ve ABD İnanç Özgürlüğü Elçisi Sam Brounbeck duruşma salonunda sanık yakınlarına ayrılan bölümünden takip etti.

Mahkeme başkanı, saat 09.30'da yoklamayla başlanan duruşmada, Brunson'a önce "Türkçe biliyor musunuz?" diye sordu. Brunson'un cevabı "Az biliyorum" oldu. "Savunmanızı Türkçe mi yapacaksınız?" sorusuna ise Brunson, "Türkçe yapacağım. Anlamazsam sorarım" yanıtını verdi.

"Ek süre istemedi"

Mahkeme başkanı, yeminli 2 bilirkişinin temin edildiğini ve salonda bulunduğunu hatırlattı. İddianamenin özetinin okunmasından sonra kimlik tespiti yapıldı. Andrew Craig Brunson, İzmir'de ikamet ettiğini, sabıkasının olmadığını ve doktora yaptığını anlattı. İddianamede bulunduğu kaydedilen İspanya ve Almanya vatandaşlıklarını reddeden Brunson, sadece ABD vatandaşı olduğunu söyledi. Kimlik tespitinden sonra iddianamenin okunmasına geçildi. 45 dakika süren özet okumadan sonra mahkeme başkanı, sanık Brunson'a savunma yapmadan önce susma hakkını kullanabileceğini, savunma için ek süre isteyebileceğini hatırlattı. Brunson, "Savunmamı şimdi yapmak istiyorum" dedi.

“Tanrının hizmetlisiyim”

Andrew Craig Brunson savunmasına "Tanrı'nın bir hizmetlisiyim. İsa Mesih'in kuluyum. 1993 yılında eşimle Türkiye'de taşındık. Tek gelme nedenim İsa Mesihi anlatmak ve ona öğrenci yetiştirmekti. 2000'de İzmir'e taşındık ve Yeniden Doğuş Kilisesi'ni açtım. Yanlış hiçbir şey yapmadım. Devlet bizi her zaman izledi. Türkiye aleyhine hiçbir şey yapmadım. Tam tersine Türkiye'yi seviyorum. 25 senedir Türkiye için dua ediyorum" dedi.

“FETÖ ile bağlantım yok”

Sanık Brunson iddianamede kendisine yönelik suçlamaları ve gizli tanıkların beyanlarını kabul etmedi. Halen FETÖ üyesi suçlamalarıyla tutuklu bulunan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Taner Kılıç'la irtibatlarıyla ilgili şunları kaydetti: "Benim Geri Gönderme Merkezi'nde gözaltına alındığım 7 Ekim 2016 tarihine kadar FETÖ örgüt üyeleriyle tanışıklığım olmadı. Fetullah Gülen cemaatine ilişkin kişilerle temasım yok. İlk gözaltına alındığımda 63 gün tutuldum. 9 Aralık 2016'ya kadar.

O tarihe kadar hiçbir Fetullahçıyla tanışmadım. Merhaba demedim, kitaplarını hiç okumadım. Ortak çalışma içinde bulunmadım. İddianamede telefon görüşmesi yaptığım avukat Taner Kılıç'ı o zamana kadar tanımıyordum. Gözetim altında olduğum süreçte hukuki yardım için bir avukata ihtiyaç olduğu için görüştük. Telefonla görüştüğüm kişi Taner Kılıç'ı buldu. Telefon kayıtları incelendiğinde 9 görüşmenin gözaltıyla ilgili olduğu görülecektir. Zaten daha sonra da başka bir avukat ayarladılar." Brunson iddianamede adı geçen birçok kişiyi de tanımadığını savundu. FETÖ yapılanmasının halen firarisi olan Ege Bölge Sorumlusu Bekir Baz'ı da hiç tanımadığını belirten Burunson, telefon sinyallerinin çok sayıda yakın sinyal vermesine ise Alsancak ve Konak'ta yakın yerlerde bulunduklarının bunun da doğal olduğunu ileri sürdü.

“Dinlerarası Diyalog toplantılarına katılmadım”

Savunmasında "dinlerarası diyalog toplantıları"na hiç katılmadığını da sürekli vurgulayan Rahip Brunson, PKK yandaşlarına ilticaları konusunda yardımcı olduğu suçlamasını da reddetti. Brunson, "Hiç kimseye bu konuda yardım etmedim, mektup yazmadım"dedi. Darbe girişimi sırasında ABD'de olduğunu da vurgulayan Brunson, "3 hafta sonra Türkiye'ye döndüm. Suçlu olan bir insan dönmez" diye konuştu. Sanık Brunson Kürt vatandaşlarına yönelik ayin yapmasıyla ilgili suçlamalara yönelik ve mahkeme başkanının "Suruç patlamasında Suruç'ta mıydın" sorusu üzerine ise şunları söyledi: "Hayır değildim. Son gidişim Haziran sonunda. Bizim kilisemiz her sene kampa giriyor. O zaman kamptaydık. Hendek operasyonları yapıldığında da kesinlikle orada değildim. Benim inanışıma göre Türk-Kürt-Arap farketmez. Ben onlara hizmet ediyorum. 2014'te mülteci krizi başlayınca onlara yönelik bir şeyler yaptık. Mülteciler gelmeden önce Kürtlerle ilgili hiçbir çalışmam yok. Oradaki görüşmelerim ve oralarda bulunmam gizli değil. Türkiye'nin toprak bütünlüğünden yanayım. Kimsenin etnik kökeni beni ilgilendirmez. Mülteci gurubunda Arap Türkmen de vardı. Diyarbakır'a ve Suruç'a gittim. Kobani'ye DEAŞ saldırınca mülteciler Suruç'a geldi. Ben oraya vaaza gittim. Benim ilk görevim tanrıya hizmet. Casusluk ve istihbaratçılık yapsam kiliseye leke olur. Hizmetimin inandırıcılığı suya düşer. İnancıma ve Tanrıya hizmetlerime ihanettir."

Mesajım iddianamede yanlış çevrilmiş

Brunson iddianamede yer alan mesajlaşmasının yanlış çevrildiğini ve kabul etmediğini söyledi. Orijinal kendi çevirilerini mahkemeye sundu. Rahip Brunson "Bu mesajı darbeden 6 gün sonra yazdım. O zaman bunu kimin yaptığı henüz tespit edilememişti. Ben orada ruhsal bir şeyden söz ediyorum. Siyasi bir şeyden bahsetmiyorum. ‘Biz kazanacağız' diye çevrilmiş. Benim dediğim ise 'Sonuçta kazanan biz olacağız.' Bu ruhsal bir beklentiyi gösteren bir ifade. Tanrı mucizeler yapacak Türkiye'de ve görkemini gösterecek demek istiyorum. Örgütsel konuşma değil. Sarsıntı darbe anlamına gelmemektedir. Kitabımızda insanların kendine gelmesi için olan olayları tanımlar" dedi.

Ara karar açıklandı

Duruşmanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti ABD'li rahip Andrew Craig Brunson’un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 7 Mayıs 2018 tarihine ertelendi.