Trump'ı koruyan 130 gizli servis çalışanı Koronavirüs karantinasına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ı koruyan 130 gizli servis personelinin, bazılarının Koronavirüs (Covid-19) testlerinin pozitif çıkması, bazılarının da temaslı olması sonucu karantinaya alındıkları duyuruldu.

Washington Post'ta yer alan haberde, Trump'ı korumakla görevli 130 gizli servis çalışanının seçim dönemindeki kampanyalarda ya Koronavirüs'e yakalandığı ya da temaslı oldukları için karantina altına alındığı ifade edildi.

Haberde, Trump'ın seçimden önceki 3 günde 14 miting düzenlemesi sebebiyle virüsün çalışanlar arasında hızla yayılmış olabileceği ifade edildi.

Mitinglerde çalışanların sosyal mesafeye uymadığı ve maske takmadığı görüntülenmişti.