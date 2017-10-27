Trump: Hiç sigara içmedim, alkol kullanmadım

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin en büyük sorunlarından birinin uyuşturucu kullanımının yaygınlaşması olduğunu vurguladı. ABD’de opioid'lerin aşırı kullanımı ve bundan kaynaklı ölümlerin 'ulusal utanç' olduğunu söyleyen Trump, 'kamu sağlığı krizi' ilan etti.

1981 yılında hayatını kaybeden kardeşi Fred Trump Jr.'ın alkolle sorunu olduğunu anlatan Trump, kardeşinin kendisine sürekli olarak sigara ve içkiden uzak durmasını söylediğini belirterek, “Sürekli ama sürekli bunları tekrar ederdi ve bugüne kadar asla içki içmedim. Buna bir merakım da yok. Asla sigara içmedim" ifadelerini kullandı.

Opioid'lerin aşırı kullanımıyla ilgili açıklama yapan Trump, "Bu salgın bir ulusal sağlık krizi. Amerikalılar olarak bunun sürmesini kabul edemeyiz. Toplumumuzu başımıza bela olan bu uyuşturucu salgınından kurtarmamız gerekiyor. Daha önce bu seviyeye ulaşmamıştı ve biz bu sorunu sona erdiren jenerasyon olarak anılabiliriz, bunu yapabiliriz" dedi.

"Kardeşim benden çok daha iyiydi"

Sputnik’in haberine göre, Trump konuşmasında 1981'de hayatını kaybeden alkolik kardeşi Fred Trump Jr.'dan da bahsetti. Trump, “Fred adında bir kardeşim vardı. Çok yakışıklı ve çok iyi karakterliydi. Benden çok daha iyiydi. Ama bir sorunu, alkolle sorunu vardı. Bana sürekli 'İçki içme, içki içme' derdi. Benden biraz büyüktü ve onu dinledim ve saygı duydum. Aynı zamanda 'sigara içme' de derdi. Sürekli ama sürekli bunları tekrar ederdi. Ve bugüne kadar asla içki içmedim. Buna bir merakım da yok. Asla sigara içmedim" dedi.

33 binden fazla ABD'li hayatını kaybetti

Trump'ın kurduğu komisyon raporuna göre 2015'te opioid doz aşımı nedeniyle günde 142, toplamda 33.000'den fazla ABD'li hayatını kaybetti. Bu oranın silah kullanımı ve otomobil kazaları kaynaklı ölüm oranlarından daha yüksek olduğu belirtildi. Komisyona göre bu ölümlerin 3'te 2'si Percocet, OxyContin, eroin ve fentanil kullanımı kaynaklı. New York Times'ın haberine göre ise 2016'da reçeteli ilaçlar ve eroin nedeniyle yaklaşık 60.000 kişi doz aşımından hayatını kaybetti.

Opioid nedir?

Merkezi sinir sistemi ve diğer doku­larda bulunan spesifik reseptörlere bağlanarak etki eden, primer olarak analjezi (acıyı sonlandırma) amaçlı kullanılan, doğal (morfin) veya sentetik (meperidin, fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil) yapıda ajan­lara 'opioid' deniyor.