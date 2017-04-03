T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump: Herkes bilsin diye söylüyorum, Sisi’nin arkasındayız

Trump, Sisi'yi kırmızı halı ile ağırladı

03 Nisan 2017 23:39

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da darbe ile iktidara gelen, ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah Sisi’yi ağırladı. Görüşme öncesinde Sisi'yle el sıkışan Trump, "Eğer şüphesi olan varsa, herkes bilsin diye söylüyorum, Sisi’nin gayet arkasındayız" dedi.

Al Jazeera Turk’ten Ece Göksedef’in haberine göre Trump, ABD ve Mısır'ın 'terörle savaş' konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. "Eğer şüphesi olan varsa, herkes bilsin diye söylüyorum, Sisi’nin gayet arkasındayız. Çok zor bir durumda harika bir iş yaptı. Mısır’ın ve Mısır halkının çok arkasındayız" dedi. 

Görüşme öncesinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ziyaret ‘ikili ilişkilerin yeniden başlaması için bir şans’ olarak nitelendirildi. Sisi’nin ekonomik reformları ve 'terörle mücadele'sine vurgu yapılan açıklamada, 60 binin üzerindeki tutukludan ve işkencede hayatını kaybeden yüzlerce muhaliften bahsedilmedi. Bunun yerine “Sisi 2014’te Devlet Başkanı olduğundan beri İslami söylemin güncellenmesi ve yenilenmesi, cesur ve tarihi ekonomik reformların yapılması gibi önemli adımlar attı” ifadeleri yer aldı.

Kırmızı halıyla ağırlandı

Barack Obama döneminde Sisi’ye yönelik sözlü eleştiriler olsa da bu sadece iki liderin ilişkilerine yansımış,Washington’ın  Sisi’ye yönelik askeri ve maddi desteği sürmüştü. Trump bu ilişkiyi bir adım ileri götürerek Sisi’yi Beyaz Saray’da kırmızı halıyla ağırlayan ilk ABD Başkanı oldu.

Mısır’daki devrimi hiçbir zaman desteklemeyen Trump, halk ayaklanmasıyla Hüsnü Mübarek’in devrilip Mursi’nin seçildiği dönemde Twitter’da “Mısır tam bir karmaşa içinde. Mübarek’i bir köpek gibi düşüreceğimize ona arka çıkmalıydık” paylaşımında bulunmuştu.

ETİKETLER

sisitrumpbeyaz saraykırmızı halı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24