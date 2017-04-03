Trump: Herkes bilsin diye söylüyorum, Sisi’nin arkasındayız

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır’da darbe ile iktidara gelen, ardından cumhurbaşkanı seçilen Abdülfettah Sisi’yi ağırladı. Görüşme öncesinde Sisi'yle el sıkışan Trump, "Eğer şüphesi olan varsa, herkes bilsin diye söylüyorum, Sisi’nin gayet arkasındayız" dedi.

Al Jazeera Turk’ten Ece Göksedef’in haberine göre Trump, ABD ve Mısır'ın 'terörle savaş' konusunda birlikte çalışacaklarını söyledi. "Eğer şüphesi olan varsa, herkes bilsin diye söylüyorum, Sisi’nin gayet arkasındayız. Çok zor bir durumda harika bir iş yaptı. Mısır’ın ve Mısır halkının çok arkasındayız" dedi.

Görüşme öncesinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ziyaret ‘ikili ilişkilerin yeniden başlaması için bir şans’ olarak nitelendirildi. Sisi’nin ekonomik reformları ve 'terörle mücadele'sine vurgu yapılan açıklamada, 60 binin üzerindeki tutukludan ve işkencede hayatını kaybeden yüzlerce muhaliften bahsedilmedi. Bunun yerine “Sisi 2014’te Devlet Başkanı olduğundan beri İslami söylemin güncellenmesi ve yenilenmesi, cesur ve tarihi ekonomik reformların yapılması gibi önemli adımlar attı” ifadeleri yer aldı.

Kırmızı halıyla ağırlandı

Barack Obama döneminde Sisi’ye yönelik sözlü eleştiriler olsa da bu sadece iki liderin ilişkilerine yansımış,Washington’ın Sisi’ye yönelik askeri ve maddi desteği sürmüştü. Trump bu ilişkiyi bir adım ileri götürerek Sisi’yi Beyaz Saray’da kırmızı halıyla ağırlayan ilk ABD Başkanı oldu.

Mısır’daki devrimi hiçbir zaman desteklemeyen Trump, halk ayaklanmasıyla Hüsnü Mübarek’in devrilip Mursi’nin seçildiği dönemde Twitter’da “Mısır tam bir karmaşa içinde. Mübarek’i bir köpek gibi düşüreceğimize ona arka çıkmalıydık” paylaşımında bulunmuştu.