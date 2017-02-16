Trump: Harika bir Ortadoğu barışı için çalışacağım

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Filistinliler arasında "gerçekten harika bir barış anlaşması" için çok çalışacağını söyledi.

Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'yla görüşmesinden sonraki ortak basın toplantısında, iki tarafın da ödün vermesi gerektiğini belirtti.

Trump, Netanyahu'dan yasadışı Yahudi yerleşimleri inşaatlarını "bir süre beklemede tutmasını" da istedi.

ABD Başkanı, barış anlaşmasına varmanın en nihayetinde tarafların kendine bağlı olduğunu da vurguladı.

Basın toplantısında, Trump'a ABD'nin Ortadoğu sorunu konusunda uzun süredir izlediği iki devletli çözüme bağlılığı da soruldu.

Trump bu soruya "İki devlet ya da bir devlet. Ben her iki tarafın istediği çözümü istiyorum. Her iki taraf ne isterse ben kabul edebilirim. Her ikisiyle de yaşayabilirim. Bir süre iki devletli çözümün daha kolay bir seçenek olduğunu düşündüm. Açıkçası, Netanyahu ve İsrail ve Filistinliler memnunsa, ben de memnun olurum" yanıtını verdi.

Trump, seçim kampanyasında vaat ettiği, barış görüşmelerine büyük etkisi olabilecek Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma vaadi sorulduğunda ise "Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasını görmek isterim. Bu konuya güçlü bir şekilde, dikkatle, büyük bir dikkatle bakıyoruz ve gerçekleşeceğini göreceğiz" dedi.

Netanyahu ise, iki devletli çözüm konusunda "etiketlere" değil "içeriğe" odaklanmak istediğini söyledi.

İsrail Başbakanı "Barışın iki önkoşulu var. Birincisi Filistinliler Yahudi devletini tanımalı. İkincisi, herhangi bir barış anlaşmasında İsrail Şeria Nehri'nin batısında kalan bölgenin tümünde ağır basacak şekilde güvenlik denetimini elinde tutmalı" dedi.

Netanyahu ayrıca, Trump'ın Beyaz Saray'da olmasıyla birlikte "yükselen radikal İslam dalgasını" geriye çevirmenin mümkün olduğuna inandığını belirtti.

Trump, hiç bir diplomatik deneyimi olmamasına karşın damadı Jared Kushner'i Ortadoğu barış çabalarına öncülük etme görevine atamıştı.

Yahudi olan Jared Kushner'in, New Jersey eyaletindeki emlak zengini babası Netanyahu'nun başlıca bağışçılarından biriydi.