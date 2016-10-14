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BBC Türkçe

Trump, hakkındaki taciz suçlamalarını yalanladı

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD medyasında kendisiyle ilgili yer alan cinsel taciz iddiaları için "tamamen ve kesinlikle yalan" dedi

14 Ekim 2016 02:05

ABD'de Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD medyasında kendisiyle ilgili yer alan cinsel taciz iddiaları için "tamamen ve kesinlikle yalan" dedi.

Trump, Florida eyaletindeki mitinginde, taciz iddialarını çürütecek "sağlam delilleri" olduğunu söyledi ve suçlamaları ortaya atan kadınlar için "korkunç yalancılar" ifadesini kullandı.

İddiaların ardından ilk kez kamuoyu karşısına çıkan Trump, suçlamaların medya ve siyasiler tarafından 'Amerikan halkına karşı yapılan bir komplo' olduğunu savundu.

ABD medyasına konuşan dört kadın Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın kendilerine uygunsuz bir şekilde dokunduğunu söylemişti.

Bir kadın New York Times gazetesine yaptığı açıklamada, Trump'ın bir uçuş sırasında göğüslerine dokunduğunu söylemiş, bir diğeri ise başkan adayının 2005'te Trump Towers binasında, karşı çıkmasına rağmen kendisini dudaklarından öptüğünü belirtmişti.

Trump, suçlamaları yayınlayan ABD medyasını Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'la birlikte kendisine karşı "tezgah kurmakla" itham etti. New York Times gazetesine de haberler hakkında dava açacağı tehdidinde bulundu.

New York Times ise "Trump bu eleştirisine gerçekten inanıyorsa, mahkemenin onu düzeltme fırsatını memnuniyetle karşılarız" cevabını verdi.

Pazar günü Trump ile Hillary'nin karşı karşıya geldiği televizyon karşılaşmasında Trump'a kadınların rızası olmadan dokunup dokunmadığı sorulmuş, Trump "Hayır, yapmadım" demiş ve kadınlara saygı duyduğunu belirtmişti.

Suçlamaları yönelten kadınlar, Trump'ın televizyon karşılaşmasında hakkındaki iddiaları yalanlamasının ardından medyaya konuşma gereği hissettiklerini belirtti.

Kaydın ortaya çıkması ardından 10'dan fazla üst düzey Cumhuriyetçi siyasetçi Trump'a desteklerini geri çekti.

ABD'de başkanlık seçimi 8 Kasım Salı günü yapılacak.

 

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