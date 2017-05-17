Trump hakkında yeni iddia: Flynn soruşturmasının kapatılmasını istedi

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donal Trump'ın eski güvenlik danışmanı Flynn hakkındaki soruşturmaya son vermesi için görevden aldığı FBI Başkanı James Comey'e baskı yaptığı iddia edildi.

Beyaz Saray iddiaları geri çevirdi. Amerikan medyasında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump Rusya bağlantılarıyla ilgili olarak daha sonra azlettiği FBI Başkanı James Comey'den, istifa eden güvenlik danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı kapatmasını istedi. Flynn, Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile yaptığı telefon konuşması hakkında yanlış bilgi verdiği için şubat ayında görevinden ayrılmıştı. Konuyla ilgili haber Beyaz Saray tarafından yalanlandı.

New York Times gazetesinin haberinde Başkan Trump'ın şubat ayındaki görüşme sırasında Federal Soruşturma Bürosu Başkanı Comey'den Flynn hakkındaki araştırmaya son verilmesini istediği belirtiliyor. Başkan Trump'ın, ‘iyi biridir, umarım konuyu kapatırsınız', dediği de haberde yer aldı. Bu görüşmeden bir gün önce, üç buçuk hafta önce göreve başlayan Michael Flynn, Trump'ın göreve başlamasından önce Rusya Büyükelçisi Serfey Kisliyak ile yaptığı telefon konuşması hakkında yanlış bilgi verdiği için güvenlik danışmanlığından istifa etmişti.

CNN televizyonu Comey'in Trump'ın sözleri üzerine dehşete kapılıp görüşme hakkında protokol tuttuğunu bildirdi. İddialar doğru çıktığı takdirde Başkan Trump'ın adaleti engellemeye çalışmaktan suçlu duruma düşeceği belirtiliyor.

Beyaz Saray Başkan'ın FBI direktöründen böyle bir talepte bulunduğuna dair haberlerin mesnetsiz olduğunu duyurdu. Açıklamada Donald Trump'un Flynn'i dürüstlüğünden dolayı övdüğünü ancak FBI'dan hiçbir zaman Flynn hakkındaki de dahil olmak üzere herhangi bir soruşturmanın kapatılmasını istemediğine yer verildi. Beyaz Saray çevrelerinden verilen beyanatlarda ‘Donald Trump'un adli kovuşturma makamlarına saygılı olduğu ve Trump ile Comey arasındaki görüşmenin doğru yansıtılmadığı' belirtildi. ABD Başkanı'nın perşembe günü medya temsilcilerinin konuyla ilgili sorularını yanıtlayacağı açıklandı.

Trump istihbarat bilgilerini

Lavrov ile paylaştı mı?

Daha önce basında çıkan haberlerde, Donald Trump'un Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a terör milisi IŞİD ile mücadeleyle ilgili son derece gizli bilgileri aktardığı iddia edilmişti. Washington Post gazetesi, ‘bilgilerin, Rusya'ya iletilmesine izin vermediği dost bir ülkeden alındığını' yazmıştı. ‘New York Times' gazetesinin haberinde IŞİD hakkındaki istihbaratın, bilgilerin gizliliğine özen gösterilmesini isteyen İsrail tarafından ABD'ye iletildiği belirtiliyor.

Donald Trump, Rusya ile bilgi paylaşmaya hakkı olduğunu duyurmuş ancak Sergey Lavrova anlattıklarının ‘gizlilik sınıfına' dahil olup olmadığı hakkında açıklama yapmamıştı.

Demokrat Parti'nin Senato grup başkanı Chuck Shumer'in Senatörlere hitaben ‘ABD'nin eşi görülmedik bir sınavdan geçmekte olduğunu ve tarihin gözlerini kendilerine çevirdiğini' söylediği öğrenildi. 'ABD Başkanı'nın FBI direktöründen herhangi bir kişi hakkındaki soruşturmanın kapatılmasını istemiş olabileceğini düşünmenin nefes kesici olduğunu' belirten Demokrat Senatör Dick Durbin, ‘yargıyı geciktirmeye ya da engellemeye çalıştığı iddiasının bir lidere yöneltilecek en ağır suçlama olduğunu' söyledi.

Donald Trump geçen hafta sürpriz bir şekilde Comey'i FBI direktörlüğünden azletmiş ve birkaç gün arayla kararının ‘Rusya bağlantısı' soruşturmasıyla ilgili olduğunu açıklamıştı. FBI seçim kampanyası sırasında Hillary Clinton'ın elektronik postasının Rusya tarafından dışarıya sızdırıldığı ve Trump ekibinin Moskova ille yasadışı bağlantı kurduğu şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, afp, dpa/AG, BÖ