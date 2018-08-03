Trump hakkında 'Türkiye'yi tehdit' gerekçesiyle suç duyurusu

İstanbul Barosuna kayıtlı Avukat Selim Murat Çakın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra ev hapsi verilerek tahliye edilen rahip Brunson'un serbest bırakılmasına yönelik yaptığı açıklama ve paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Avukat Çakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikâyet dilekçesinde Trump'ın açıklamalarıyla Türkiye'yi aşağıladığı ve tehdit ettiğini söyleyerek dava açılmasını istedi. Çakın, "Türkiye kendisini tehditlerle hizaya getirmeye çalışan bir zihniyete boyun eğmeyecektir" dedi.

Sözcü'den Can Özçelik'in haberine göre, Trump'ın bağımsız Türk yargısını baskı altına almaya çalıştığını da ifade eden Avukat Çakın dilekçesinde şunları vurguladı: "Trump'ın ABD Başkanı olduğu günden bu yana bir çok ülkenin bağımsızlığını hiçe sayarak yaptığı konuşmalar kötü niyeti ve yıkıcılığını ortaya koymaktadır. Amerikan Devleti kendisini ülkelerin bağımsızlıklarına saygılı, eşitlik ve adaletin hüküm sürdüğü özgürlüklerin beşiği olarak tanıtmaktadır."

"Ancak ABD'nin davranışları hiçbir zaman bu ilkelere uymamaktadır. Trump unutmamalıdır ki; Biz Türkler tarihin çeşitli zamanlarında bağımsızlıkları uğruna tüm dünyayı karşısına almaktan çekinmedikleri gibi bundan sonra da sonsuza kadar böyle devam edecektir. Türkiye kendisini tehditlerle hizaya getirmeye çalışan bir zihniyete boyun eğmeyecektir"