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Dünya

Trump hakkında ilk görevden alma başvurusu

Brad Sherman'ın görevden alma talebini şu ana kadar sadece Teksas eyaleti Demokrat Parti temsilcilerinden Al Green destekledi

13 Temmuz 2017 13:37

Rusya'nın 2016 seçimlerine karışmasına yönelik soruşturma sırasında adaleti engellediği iddiasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınması talebini içeren tasarı Temsilciler Meclisinde.

ABD'nin California eyaleti temsilcilerinden Demokrat Brad Sherman, Temsilciler Meclisine, Rusya'nın 2016 seçimlerine karışmasına yönelik soruşturma sırasında adaleti engellediği iddiasıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden alınmasını talep eden bir suç dayanağı tasarısı sundu.

Görevden alma talebinde Sherman, Trump'ın başkanlık seçiminde Rusya ile gizli anlaşma yaptığı iddialarının soruşturulduğu sırada eski FBI Direktörü James Comey'i aniden görevden almasının adaleti engellemeye varan büyük bir suç olduğunu iddia etti. 

Comey'in Trump'ın kendisinden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn hakkındaki soruşturmayı iptal etmesini talep ettiğine yönelik iddiaları da hatırlatan Sherman, "Tüm bunlarda Donald Trump bir başkan olarak güveninin aksine, anayasal hükümeti yıkıcı, kanun ve adaletin yüksek amacına ön yargılı ve ABD halkına yönelik incitici bir tavır almıştır. Bu nedenle, Donald Trump suçlu bulunmayı ve yargılanmayı ve görevden alınmayı hak etmiştir." ifadelerini kullandı.

Bunun, Kongreden geçmesi uzak bir ihtimal olsa da Trump hakkında resmi bir tasarı olarak kayıtlara geçeceği için önemli bir adım olduğu belirtiliyor.



Tasarıya tepkiler

 

Trump hakkında ilk kez böyle bir talep resmi olarak Kongreye iletilirken, Kongredeki Demokratlar başvuruyu temkinli karşıladı. Beyaz Saray'ın tepkisi ise sert oldu. 

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Huckabee Sanders, "Bunun kelimenin tam anlamıyla tamamen gülünç ve politik oyunun en kötü hali olan bir adım olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Brad Sherman'ın görevden alma talebini şu ana kadar sadece Teksas eyaleti Demokrat Parti temsilcilerinden Al Green destekledi.

Sherman'ın talebi henüz oylamaya getirilmedi ancak oylanması durumunda Cumhuriyetçiler tarafından kolayca reddedilebileceği kaydediliyor.

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