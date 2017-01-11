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BBC Türkçe

Trump: Hakkımdaki iddiaların arkasında ABD istihbarat servisleri olabilir

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın kendisi hakkında "uygunsuz" bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaların arkasında Amerikan istihbarat servislerinin olabileceğini söyledi. Trump iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirerek reddetti.

11 Ocak 2017 23:06

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, Rusya'nın kendisi hakkında "uygunsuz" bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaların arkasında Amerikan istihbarat servislerinin olabileceğini söyledi.

Yaklaşık 6 ay sonra ilk kez bir basın toplantısı düzenleyen Trump, iddiaları "saçmalık" olarak nitelendirdi ve onlara yer vermeyen medya kuruluşlarına teşekkür etti.

Trump, New York'taki basın toplantısında, bu yöndeki iddiaları yaymış olmaları halinde, bunun istihbarat servislerinin saygınlığı için büyük bir leke olacağını belirtti.

Rusya: 'Trump'la ilgili müstehcen bilgiler toplandı' iddiası ucuz roman

Basın toplantısında Trump'a, istihbarat servislerinin kendisine, Rusya'nın hakkında bilgi topladığına yönelik raporun özetini gösterip göstermedikleri soruldu.

Trump bu soruya "Evet" yanıtını verdi, "rezillik" olarak nitelendirdiği iddiaları bir kez daha reddetti.

"Bir grup muhalif, hasta insanlar, bir araya gelerek bunu hazırladı" diyen Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu rapor hiç yazılmamalı, hiç var olmamalı, hiç yayınlanmamalıydı."

ABD'de önce CNN televizyonunda, daha sonra başka basın kuruluşlarında yayımlanan haberlerde, Rusya'nın elinde, Trump'ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüler ve iş hayatı hakkındaki "zarar verici" bilgiler olduğu iddia edilmişti.

Bu yönde bilgiler içeren istihbarat raporunun iki sayfalık özetinin Trump'ın yanı sıra ABD Başkanı Barack Obama'ya ve istihbarat komisyonlarında görevli bazı Kongre üyelerine de gösterildiği belirtilmişti.

Raporda yazıldığı belirtilen iddialar arasında, seçim kampanyası sırasında Trump ile Moskova'nın gizlice iletişim içinde oldukları ve Rusya'nın Trump'ı "en az 5 yıldır desteklediği" iddiası da var.

Suçlamaların bir kısmının eski bir İngiliz istihbaratçısının derlediği kayıtlardan oluştuğu, bu istihbaratçının ABD istihbarat yetkilileri tarafından "güvenilir" bulunduğu belirtiliyor.

Tüm bu iddialar henüz resmi kaynaklarca doğrulamış değil.

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