Trump, günler süren gecikmenin ardından Covid-19 yardım ve harcama tasarısını imzaladı

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ABD Başkanı Donald Trump, günlerce süren gecikmenin ardından Covid-19 yardım ve harcama tasarısını imzaladı. Böylece pandemi ortasında ABD hükûmetinin kapanmasının önüne geçildi.

Trump'ın paketler için imza atmama ısrarının ardından pazar günü Başkan'a kendi partisinden birçok çağrı yapıldı. Paket imzalanmadığı sürece milyonlarca ABD'liye yardım çeki gönderilemiyordu.

Trump, geçen hafta Kongre'de aylarca müzakere edilen paketleri imzalamadan önce revize edilmesini istemişti. Trump, Kongre'nin iki kanadını da büyük farkla geçen pakette daha fazla yardım ve daha az hükûmet harcaması olmasını talep etmişti.

Trump, pazar akşamı geri adım atarak paketlere imza attığını duyurdu ve "Koronavirüs'ün sebep olduğu ekonomik yıkımdan halkı korumak benim sorumluluğumdur" dedi.

Konuyla ilgili açıklamasında ABD lideri, "Bir başkan olarak Kongre'ye daha az gereksiz harcama yapılmasını istediğimi ve halka 600 dolar yerine 2 bin dolar gitmesini istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

Taleplerini karşılamamasına rağmen "İşsizlik maaşlarının tekrar ödenmesi, evden çıkarmaların durması, kiralara yardımcı olmak ve fazlası" için imzaladığını ifade eden Trump, açıklamasını "Daha fazla para geliyor" diye bitirdi. Paketteki para aşı dağıtımı için de kullanılacak.

Senato'nun Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın paketi imzalamasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.