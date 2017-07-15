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"Trump, Gülen'in iadesine Obama’dan daha ciddi bakıyor"

"ABD bize yardım etmeli; bizim ABD'de ulusal istihbarat yetkimiz yok"

15 Temmuz 2017 16:07

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in iadesine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, selefi Barack Obama yönetiminden daha ciddi baktığını söyledi. 

İngiltere gazetelerinden Telegraph'ta da yer alan habere göre FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Fethullah Gülen'in iadesi için temaslarının devam ettiğini belirten Kılıç, "ABD'li yetkililer Gülen'in görüşmelerine bakmalı ve Ankara'nın açıklamalarını doğrulayacak kanıtlar bulmalı" diyerek Washington yönetiminin veri toplama çağrısında bulundu.

Kılıç sözlerine şöyle devam etti:

"ABD bize yardım etmeli. Bizim ABD'de ulusal istihbarat yetkimiz yok. Başkan Donald Trump'ın yönetimi Barack Obama'nınkine göre Gülen'in iade talebimize daha ciddi bakıyor. ABD, Gülen hakkında ne yapacağına dair hiç bir sinyal vermiyor. Eğer ABD bizden Gülen'in ordudaki FETÖ üyelerine darbe emri verdiğine dair yazılı bir kanıt isteseydi bu boşuna bir talep olurdu çünkü kanlı darbe girişimini gizlice planladılar."

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