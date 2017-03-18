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Dünya

Trump görüşmesinin ardından Alman basınının hedefi Merkel

ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin öncesinde poz verirken Merkel'in elini sıkmayı reddetmişti

18 Mart 2017 19:22

ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da görüşen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Trump'ın kendisiyle el tokalaşmamasının ardından sosyal medya hesaplarında alay konusu oldu. Alman basını ise Merkel'i Trump'ın yanında çok pasif kalmakla suçladı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek için ABD'ye gitti. Gazetecilerin ısrarla iki liderin tokalaşmasını istemesine rağmen elini uzatmayan Donald Trump, Merkel'i zor durumda bıraktı. Alman basını buluşmayı "Zor bir ilişkinin başlangıcı" olarak nitelendirdi. Gazeteler, Merkel'i Trump karşısında pasif bir duruş sergilemekle eleştirdi. Kimi gazeteler ise "Daha kötü olabilirdi" başlığı ile Trump-Merkel görüşmesini yorumladı.

 

Tagesspiegel gazetesinde Peter von Becker'ın imzasıyla yayınlanan yazıda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sessiz kalan Merkel'in Trump karşısında da aynı olacağı ifade edilmişti. 

Yazıda; "Ülkenin korunması gereken onuru bir yana, kendine saygı denen şey nerede kaldı? Bunlar Merkel ile tamamen alakasız kategoriler. Ya da başka bir deyişle, o'nun bunlarla bir ilgisi yok. ‘Bırakayım kendini en iyi şekilde diskalifiye etsin' şiarından yola çıkarak Erdoğan'ın koşusuna ses çıkarmıyor.

Trump'a karşı tavrı da farklı olmayacak, görmezden gelmenin bile ötesinde davranacak. Bu durum uzun süredir belli bir intiba bıraktı. Ancak artık etkisini göstermeye başladı ve o etki Merkel'in yeni dönemi taşıyacak kişi olmadığını gösteriyor. Zira yeni dönem çok daha sert olacak ve net bir söylem gerektirecek." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki görüşmede Almanya Başbakanı Angela Merkel'in elini sıkmaması, Amerikan kamuoyu ve medyasında günün en çok tartışılan konularından biri oldu.

 

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