Trump görüşme trafiğini hızlandırdı

ABD'nin yeni seçilen başkanı Donald Trump ve ekibini yeni kabine için çalışmalarını hızlandırdı. Kabineye girmesi beklenen isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Trump'un kabinesinde eski General ve CIA Başkanı David Petraeus'un adı Dışişleri Bakanlığı için geçiyor.

New York'ta Petraeus'la bir araya gelen Donald Trump, daha sonra attığı Tweet’te Petraeus’dan "çok etkilendiğini" yazdı. Petraeus da Trump ile “çok iyi bir görüşme” gerçekleştirdiğini söyledi.

Mitt Romney ve Bob Corker

Trump'ın listesinde Dışişleri Bakanlığı için iki isim daha var. Bunlardan biri Cumhuriyetçi Parti’nin eski başkan adaylarından Mitt Romney, diğeri ise Tennessee Senatörü ve Kongre Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olan Bob Corker.

Petraeus’un Dışişleri Bakanlığı için en güçlü aday olduğu belirtiliyor, ancak bazı zayıf noktaları bulunduğuna dikkat çekiliyor. 2012 yılında Petraeus'un biyografisini kaleme alan Paula Broadwell ile evlilik dışı bir ilişki kurduğu ve gizli bilgileri ifşa ettiği gerekçesiyle CIA başkanlığı görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Petraeus'un Savunma Bakanlığı görevi için de uygun olduğu, ancak burada favori adayın General James Mattis olduğu belirtiliyor.

Romney karşıtlarının adayı Giuliani

Mitt Romney de tartışmasız bir aday değil. Massachusett'in eski Valisi Romney seçim kampanyası sırasında Trump'ı sık sık sert bir dille eleştirmişti.

Bu nedenle Trump'a sadakat ile bağlı olan yandaşları Romney'nin Dışişleri Bakanlığı'na getirilmesine karşı. Onların tercihi New York'un eski Belediye Başkanı Rudy Giuliani.

Tom Price Sağlık Bakanlığı'na yakın

ABD medyası, Başkan Barack Obama'nın sağlık reformuna muhalif görüşleriyle tanınan Cumhuriyetçi milletvekili Tom Price'ın Sağlık Bakanlığı'na en yakın isim olduğunu yazıyor.

Georgia Eyaleti'nden 62 yaşındaki doktor Tom Price "Obamacare” adı verilen sağlık reformunun iptal edilmesi için yıllardan bu yana kıyasıya mücadele veriyor. Ortopedik cerrah olan Price'ın görüşüne göre 2010 yılında Başkan Obama'nın hazırladığı reform, doktor ve hastalara tıbbî kararlar almaları konusunda engel oluşturuyor.

Trump ise Wall Street Journal'e verdiği demeçte, seçim kampanyası sırasında sert eleştirdiği sağlık reformunu tamamen iptal etmek istemediğini, bazı bölümlerini devralacağını söylemişti. Trump adaylığı sırasında "Obamacare” reformunu "facia” olarak nitelendirmiş ve ilk işinin bu reformu iptal etmek olacağını ilan etmişti.

"Obamacare” ABD'de her vatandaş için sağlık sigortasını zorunlu hale getiriyor. Sigorta için parası olmayana ise devlet yardımı öngörülüyor. Obama hükümeti bu reformun ABD'de ek 20 milyon insanı sağlık sigortasına kavuşturduğuna dikkat çekiyor.

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dpa/ÇA/HS