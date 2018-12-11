"Trump görevden alınmaktan korkuyor ve bunu 'ciddi bir olasılık' olarak görüyor"

ABD Başkanı Donald Trump'ın itham edilip görevden alınmaktan endişe duyduğu ve bunu 'ciddi bir olasılık' olarak gördüğü belirtildi.

CNN'in Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'a konuşan Trump'a yakın bir kaynağın söylediklerine göre Trump, itham edilebileceğini düşünüyor. Trump'ın görevden alınmasıyla ilgili iddialar ABD Başkanı'nın eski avukatı Michael Cohen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaların ardından tekrar gündeme gelmişti.

Trump siyasete atıldığından beri birçok Demokrat Parti üyesi 45. Başkan'ın görevden alınmasını gerektirecek suçlar istediğini iddia etmişti.

Acosta'nın haberine göre Cumhuriyetçiler Trump'ın görevden alınacağını düşünmüyor.