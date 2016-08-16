Trump göçmenleri 'ideolojik test'e sokmayı planlıyor

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, "İslami terörle mücadele" başlıklı konuşmasında, başkan seçilmesi halinde ABD'ye göç başvurusunda bulunanları "ideolojik teste" tabi tutacağını açıkladı.

Trump'ın "dış politika" planının bir parçası olan testte göçmenlere ülkeye kabul edilmeden önce dini özgürlükler, cinsiyet eşitliği ve eşcinsel hakları gibi Amerikan değerleri hakkındaki görüşlerinin sorulması öngörülüyor.

Trump ayrıca göreve gelmesi halinde yapacağı ilk işlerden birinin "Radikal İslam Komisyonu" oluşturmak olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı ayrıca terörle bağlantılı bazı ülkelerin vatandaşlarına ABD vizesi verilmemesi gerektiğini de savundu ancak ülke ismi vermedi.

Milyarder iş adamı konuşmasında "IŞİD'ı yok etmek isteyen" isteyen ülkelere iş birliği de teklif etti ve IŞİD'e karşı NATO ve Rusya ile birlikte çalışacağını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Trump'ın IŞİD'e yönelik açıklamalarıyla Irak'taki Amerikan askerlerinin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Hillary Clinton anketlerde Trump'ın açık ara önünde görünüyor.

ABD'de başkanlık seçimleri 8 Kasım'da yapılacak. Yeni başkan görevi Ocak 2017'de devralacak.