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Trump göçmen karşıtı, ırkçı açıklamalarına yenisini ekledi: O hayvanları artık korumayacağız!

"Bu uzaylıları ülkemizde barınacak yer bulamayacaklar"

27 Temmuz 2017 20:35

ABD Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı ırkçı açıklamalarına bir yenisini ekledi. Trump, ABD'nin bugüne kadar göçmenleri çok fazla koruduğunu iddia ederek "O hayvanları artık daha fazla korumayacağız" dedi.

Ohio eyalerinin Youngstown kentinde Cumhuriyetçi seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump, ülkede yaşanan şiddet olaylarından bir kez daha göçmenleri sorumlu tuttu ve göçmenlerle ilgili politikaların sertleşeceğini tekrarladı.

Trump, "Çete üyelerini, uyuşturucu tacirlerini, hırsızları, suçluların ve katilleri bir bir bulup, geldikleri yere geri göndereceğiz. Ülkemizi zehirleyen Bu uzaylıları ülkemizde barınacak yer bulamayacaklar. Bu hayvanlar hakkındaki hikâyeleri duyuyorsunuz. Silah kullanmazlar çünkü silah hızlı öldürür ve yeterince acı vermez... Biz bu hayvanları fazlasıyla uzun bir süredir koruyoruz. Ama artık korunmayacaklar." dedi.

Trump'in sözleri, konuşmayı takip eden Cumhuriyetçi seçmenler tarafından sık sık alkışlarla kesildi.

 

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