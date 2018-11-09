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Dünya

Trump, göçmen beyannamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyduklarını söyledi

09 Kasım 2018 20:23

ABD Başkanı Donald Trump, tartışmalara neden olan yeni göçmen beyannamesini imzaladığını duyurdu.

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Başkan Trump, yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Trump ayrıca, istifasını istediği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine gelen Matthew Whitaker'la Rusya soruşturmasını henüz konuşmadığını söyledi.

Trump, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'ni yıl sonu seçeceğini duyurdu.

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