Trump gidiyor, Larry O'Brien Kupası'nı kaldıranlar bir geleceği canlandırmak üzere Beyaz Saray'a dönüyor

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ABD'nin farklı spor dallarının en üst düzey liglerinde şampiyon olan takımlarının kupalarıyla Beyaz Saray'ı ziyaret etmesi, başkanla yemek yiyip sonra da fotoğraf çektirmesi çok eski bir gelenektir. Donald Trump iktidarında ise sporcuların sıklıkla Beyaz Saray ziyaretini boykot etmesiyle bu ziyaretler seyrekleşti. Trump'ın kendini ziyaret eden üniversite Amerikan futbolu öğrencilerine McDonald's ısmarlaması dünya basınında yer bulmuştu.

Beyaz Saray'a giden son NBA şampiyonu, 2016 yılında Larry O'Brien Kupası'yla dönemin lideri Barack Obama'yı ziyaret eden Cleveland Cavaliers'dı. Trump iktidarının sona ermesine günler kala, yeni Başkan Joe Biden'a ilk ziyareti yaparak geleneği yine Lebron James önderliğindeki bir takım canlandırmayı planlıyor.

Yahoo Sports'a konuşan kaynaklara göre Los Angeles Lakers'ın oyuncuları ve yönetimi, "Yeni Başkan'ın başarılarını kutlamasının bir keyif ve onur olacağına" inanıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir tarih belirlemenin zor olabileceği belirtilse de Lakers yönetimi, Washington Wizards'la oynamak için başkente geldiği tarihlerden birinde Biden'ın boş zamanı olacağını umuyor.

Lebron James 2016 seçimlerinde Hillary Clinton için kampanya yapmış ve ilerleyen süreçte Trump'a "aylak" demişti.

Trump'ın Beyaz Saray'ı devralmasından sonra ilk olarak Golden State Warriors şampiyon olmuştu. 2017'de şampiyon olan GSW'nin yıldızı Stephen Curry'nin "Beyaz Saray'a gitme niyetimiz yok" demesinden sonra Trump, davetini geri çekmişti. 2018'de tekrar şampiyon olan GSW, Washington ziyaretinde yine Beyaz Saray'ı es geçip Afrikan Amerikalı Tarihi ve Kültürü Ulusal Müzesi'ne gidip öğrencilerle fotoğraf çektirmişti. Takım, aynı zamanda Obama'nın özel ofisini ziyaret etti.

2019'da şampiyon olan Toronto Raptors da Beyaz Saray'ı ziyaret etmeme kararı almıştı.

2017 ve 2019'da NFL şampiyonu olan New England Patriots Beyaz Saray'ı ziyaret etse de birçok Amerikan futbolcusu ziyarete katılmamıştı. Trump döneminde şampiyon olan Eagles'ın da sadece birkaç futbolcusu Beyaz Saray'a gitti. Son şampiyon Chiefs, pandemi nedeniyle bir ziyaret düzenlemedi.

1996 NBA Şampiyonu Chicago Bull, Bill Clinton'u ziyaret ediyor