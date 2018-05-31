Trump geri adım atmadı; gümrük vergileri yükseltiliyor

ABD Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika'ya karşı çelik ve alüminyum ithalatında yüksek gümrük vergilerinin bu geceyarısından itibaren yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Trump yönetimi, ABD'nin imalat sektörünü korumak amacıyla, Avrupa Birliği (AB), kanada ve Meksika'dan ithal edilecek çelik ve aluminyuma gümrük vergisi uygulayacak.

Ticaret Bakanı Wilbur Smith tarafından duyurulan bu karar, geçici istisnalarının süresinin dolacağı Cuma günü Washington saati ile 12:01'e saatler kala açıklandı. ABD'nin müttefikleri bu dış ticaret kararına missillemede bulunacaklarını kaydettiler.

Ross, Perşembe günü yaptığı basın toplantısında, "ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Avrupa Birliği'ne sağlanan istisnalarının uzatılmama kararı aldı ve bu nedenle bunlara yarın geceyarısından itibaren çelikte yüzde 25 ve aluminyumda yüzde 10 gümrük vergisi uygulanadcak" dedi.

Ross, Kanad, Meksika ve AB ile "devam eden müzakereleri" beklediğin, zira çözülmesi gereken diğer sorunların da olduğunu belirtti. ABD Ticaret Bakanı, ileride "esneklik" potansiyelinin olduğunu, çünkü Başkan'ın bu vergileri artırma veya azaltma, kaldırma ya da kota uygulama yetkisinin olduğunu sözlerine ekledi.

Çarşamba günü Paris'te Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) toplantısında bir araya gelen Avrupa Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström ile ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un görüşmesinde ilerleme kaydedilemedi. Buna rağmen tarafların süre dolmadan bir son dakika anlaşmasına varmasının ihtimaller dahilinde olduğu belirtiliyor.



Mart ayında Donald Trump ABD'ye ithal edilen çelik ürünlerine yüzde 25, alüminyum ürünlerine de yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. AB üyeleri dahil bazı ülkeleri ek gümrük vergisinden 1 Haziran tarihine kadar muaf tutan Trump, Brüksel'e konuyu bu tarihe kadar müzakere etmeyi önermişti. ABD'den kalıcı muafiyet isteyen Avrupa Komisyonu ise "tehdit altında müzakere edilmeyeceğini" açıklamıştı.