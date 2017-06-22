Trump: Gerçek şu ki Küba ile yapılan anlaşma kötü

ABD Başkanı Donald Trump, kendinden önceki devlet başkanı Barack Obama’nın Küba ile ABD arasındaki buzların erimesi anlamına gelen politikalarını eleştirerek "Gerçek şu ki Küba ile yapılan anlaşma kötü” dedi.

Obama’nın Küba politikasından geri döneceğini yineleyen Trump “daha iyi bir anlaşma” yapacağını ileri sürdü. Trump şöyle devam etti:

“Komünizm tiranlığı”

“Bu, harika! Obama, binlerce kişinin hapiste olduğu ve İran ile anlaşma yapan Küba ile bir anlaşma yapmış. Sonra diyorlar ki Trump korkunç bir insan. Bu inanılmaz!"

Trump, seçmenelerine Küba’daki “komünizm tiranlığı”na karşı savaşma sözü de verdi.

Küba seyahatleriyle ilgili düzenlemeler

Trump’ın yeni Küba politikası kapsamında ABD vatandaşlarının Küba seyahatleriyle ilgili düzenlemeler sertleştirilecek. ABD vatandaşları ancak kültürel, dini ve akademik bir değişim programı söz konusu olduğunda ya da akrabalarını ziyaret etmek için Küba’ya gidebilecek. ABD’li turizm şirketlerinin ve pek çok alanda iş yapan Küba ordusuna ait iş yapan şirketlerin faaliyetleri de sınırlandırılacak; Küba ordusu ve istihbarat servisine doğrudan ödeme yapılması yasaklanacak.

Diplomatik ilişkiler sürecek

Trump’un yeni Küba politikası her ne kadar pek çok alanda kısıtlamalar getirse de iki ülke arasındaki ilişkileri tamamen koparmıyor. ABD hükümeti, Küba ile diplomatik ilişkileri sürdürecek, dolayısıyla başkent Havana’daki ABD Büyükelçiliği de açık kalmaya devam edecek.

Trump, 16 Haziran’da Obama’nın tarihi olarak nitelendirilen Küba ile açık kapı politikasını adadaki "insan hakları ihlallerini” bahane ederek iptal edeceğini duyurmuştu. Karara başta Küba olmak üzere pek çok ülke ile birlikte Küba ile ticaret yapan pek çok ABD'li şirket tepki göstermişti. Filiz Yavuz(DHA)