Trump: Gençliğimde beni Elvis Presley'e benzetirlerdi

ABD Başkanı Donald Trump, Mississippi eyaletinde düzenlediği bir mitingte, "Sarışın olmama rağmen gençliğimde beni Elvis Presley'e benzetirlerdi. İnanabiliyor musunuz?" dedi.

Trump, Rock'n Roll'un kralı olarak bilinen Elvis Presley'nin doğum yeri Tupelo'da Cumhuriyetçi Senatör Cindy Hyde-Smith'in Demokrat Senatör Mike Espy'e karşı olan kampanyasını desteklemek için miting düzenledi.

Havalimanında kendisini bekleyen kalabalığa konuşan Trump, gençliğinde, Elvis Presley'e benzetildiğini söyledi.

Trump konuşmasında "Sarışın olmama rağmen gençliğimde beni Elvis'e benzetirlerdi. İnanabiliyor musunuz? Bunu her zaman bir iltifat olarak kabul ettim. Elvis'i seviyoruz değil mi?" dedi ve konuşmasına şöyle devam etti: "50'lerde müziği ve 60'larda sinemayı tekrar tanımladıktan sonra herkes Elvis'e Kral diye seslendi."

Sosyal medyada çok sayıda kişi ABD Başkanının bu sözleriyle dalga geçti ve Elvis Presley ile arasında herhangi bir benzerlik görmediklerini söyledi.