Trump, G7 Zirvesi'ni başkanlık seçimi sonrasına erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi'ni bir kez daha erteledi. Trump daha önce Covid-19 nedeniyle ertelenen zirveyi bu kez 3 Kasım ABD Başkanlık seçiminden sonraya ertelenmesini istedi.

CNN'de yer alan habere göre, gazetecilerle konuşan Trump "G7'yi Eylül'de yapacaktık, seçimden yapmayı tercij edeceğimi söyledim" dedi.

Trump, Beyaz Saray'ın henüz liderleri çağırmadığını söyledi. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i çağırmayı düşünüp düşünmediği sorusuna "Ben onu kesinlikle çağırırdım, bence o önemli bir faktör" dedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesi G7'nin Haziran ayında Camp David'de yapılması bekleniyordu.