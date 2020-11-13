Trump, Fox News'a ateş püskürdü: Sizi başarılı yapan şeyi, altın kazı unuttunuz

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığı boyunca kendine yakın yayın politikasıyla bilinen Fox News'u hedef aldı ve "kanalın kendilerini başarılı yapan şeyi unuttuğunu" iddia etti.

Fox'un "altın kazı unuttuğunu" ifade eden Trump, şu tweeti attı:

"Fox'un gündüz saatlerindeki reytingleri tamamen çöktü. Hafta sonu gündüzleri daha da KÖTÜ. Bunu görmek çok üzücü ancak onları neyin başarılı yaptığını, neyin buraya taşıdığını unuttular. Altın kazı unuttular. 2016 seçimleri ile 2020 seçimleri arasındaki en büyük fark Fox News'du"

Trump, bu paylaşımı başka bir sağ görüşe yakın TV kanalı ve haber sitesi olan Newsmax'i öven bazı paylaşımları retweetledikten sonra yaptı.

The Guardian'ın aktardığına göre Newsmax'in internet sitesinin manşeti dün akşam, "Senatör Ted Cruz, Newsmax TV'ye konuştu: Başkanı medya belirleyemez"di.

Fox News programcısı Neil Cavuto pazartesi akşamı Beyaz Saray Basın Sözcüsü Kayleigh McEnany'nin basın açıklamasını, "Bütün yasal oyların sayılmasını istiyoruz" dedikten sonra kesmişti. Cavuto, yayını McEnany kanıt sunmadığı için kestiğini söylemişti.