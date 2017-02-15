Trump Flynn'in temaslarını 'haftalardır biliyordu'

ABD Başkanı Donald Trump'ın, istifa eden Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Rus yetkililerle telefon konuşmalarının sorunlu olduğunu haftalar öncesinden bildiği belirtildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer Trump'ın "konuyu her gün gözden geçirdiğini ve değerlendirdiğini" belirtti.

Trump daha önce Flynn hakkındaki haberlerle ilgili bilgisi olmadığını söyleiaeemişti.

Spicer, sonunda Başkan Trump'ın Flynn'in istifasını, hukuki bir sorundan deği, "güven sorunundan" talep ettiğini vurguliadı.

Bu arada, Cumhuriyetçi partililer de Flynn'in Rusya'yla kurduğu temaslarla ilgili soruşturma yapılması için Kongre'de yapılan çağrılara katıldı.

Bu arada yoğun bir 24 saat geçiren Trump yönetimiyle ilgili diğer gelişmelerde

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Trump'ın Flynn'in istifasını isteme nedenini "güven erozyonuna" bağladı.

Flynn, Trump'ın resmen başkan olmasından önce Rus Büyükelçisi'yle bu ülkeye yönelik Amerikan ambargolarını konuştuğu iddiaları üzerine istifa etti.

Emekli General Flynnn ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Büyükelçi Sergey Kislyak'la ambargolı görüştüğü iddialarını ilk önce reddetmişti.

Sözcü Spicer, Adalet Bakanı Vekili Sally Yates'in 26 Ocak'ta Flynn'in temasları hakkında bilgi verdiğini ve Rus şantajına açık olabileceği konusunda uyardığını anlattı.

Spicer, aynı gün bilgilendirilen Trump'ın, Flynn'in görüşmelerinin bir suç oluşturmadığına karar verdiğini aktardı.

Spicer, daha sonra Beyaz Saray'ın kapsamlı bir araştırma yaptığını ve Trump'ın bu kararı vermeden önce Flynn'in birkaç kez sorgulandığını da belirtti.