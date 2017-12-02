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Dünya
Deutsche Welle

Trump: Flynn'ın itirafından endişeli değilim

ABD Başkanı Donald Trump 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında ekibinin Rusya ile anlaşma içinde olduğu iddiasını bir kez daha yalanladı.

02 Aralık 2017 22:15

ABD Başkanı Donald Trump, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’ın Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) yalan ifade verdiğini itiraf etmesi sonrası ilk kez konuyla ilgili açıklama yaptı.

Trump, 2016 yılındaki seçim kampanyası sırasında ekibiyle Rusya arasında bir anlaşma olduğu iddiasını da bir kez daha yalanladı.

Beyaz Saray'da basın mensuplarına açıklama yapan Trump, "Gösterilen, bir anlaşmanın olduğu değil, bir anlaşma yok” diye konuştu. "Kesinlikle bir anlaşma yok, dolayısıyla çok mutluyuz" diyen Trump, Flynn'ın soruşturma makamlarına yaptığı açıklamalar konusunda da "endişeli olmadığını” belirtti.

Flynn FBI'ın başlattığı Rusya soruşturmasında işbirliği yapmayı cuma günü kabul etmiş, ABD'deki Rusya Büyükelçisi Sergey Kislyak ile temasları konusunda FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Flynn, FBI Başkanı Robert Mueller tarafından yürütülen soruşturmada hakkında iddialar bulunan 4 kişi arasından itirafta bulunan ilk kişi oldu.

20 Ocak 2017 tarihinde göreve gelen Flynn, Rusya yaptırımları konusunda Kislyak ile görüştüğü ve başta Başkan Yardımcısı Mike Pence olmak üzere bazı yetkililere bu konuda yanlış bilgi aktardığı iddiaları üzerine 13 Şubat'ta görevini bırakmak zorunda kalmıştı.

dpa, AFP, Reuters/EC,DÇ

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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