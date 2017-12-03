Trump: Flynn'i FBI’ya yalan söylediği için kovdum

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'i, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Federal Soruşturma Bürosu’na (FBI) yalan söylediği için görevden aldığını, Ruslar ile görüşmesinin yasalara uygun olduğunu ve gizlenecek bir şey olmadığını söyledi.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "General Flynn'i, Başkan Yardımcısı ve FBI'ya yalan söylediği için kovdum. Bu yalanlarından dolayı suçlu. Bu utanç verici. Çünkü geçiş sürecindeki fiilleri yasalara uygundu. Bunda gizlenecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Rusya soruşturmasında 'FBI'a yalan söylediğini' itiraf eden Flynn, bu konuda 'yaptıklarının yanlış olduğunu' bildiğini belirterek, "Bunu düzeltmeye çalışacağım" sözü vermiş ve 'işbirliği yapma kararının ülkesi ve ailesi için en iyisi' olacağına inandığını söylemişti.

ABD'de özel yetkili savcı olarak atanan eski FBI Başkanı Robert Mueller bu konuda soruşturma yürütüyor.

Michael Flynn Cuma günü resmen soruşturmada işbirliği yapma kararı almış, Rusya'nın ABD Büyükelçisi ve Türkiye ile ilişkileri konularında FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Michael Flynn'in istifasına, Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence'i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn'in Kislyak ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.

Flynn şu ana kadar ABD'de Rusya soruşturmasında mahkemeye verilen en üst düzey yetkili.

İtirafçı olan ve Mueller'in yürüttüğü soruşturmada işbirliği yapacak olan Flynn, savcılara ifadesinde Trump'ın ekibinden adını vermediği "çok üst düzey bir ismin" kendisine yabancı hükümetlerle temas kurması yolunda talimat verdiğini söylemişti.

Amerikan medyasında bu kişinin, Başkan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner olduğuna dair haberler yayımlandı.