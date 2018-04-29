Trump, 'Flynn-Rusya soruşturmasının sonlandırılmasını' istediği iddiasını yalanladı

ABD Başkanı Donald Trump, FBI Başkanı Comey'den "Flynn-Rusya soruşturmasını sonlandırmasını" istediği iddiasını yalanladı.

Trump, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ile düzenlediği ortak basın toplantısı sırasında gelen "aranızda böyle bir konuşma geçti mi" şeklindeki soruya, "Hayır, başka soru var mı?" yanıtını verdi.

New York Times gazetesi, Trump'ın, görevden aldığı eski FBI başkanı James Comey'den, eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in Rusya'yla bağlantılarına ilişkin ilgili yürütülen soruşturmayı kapatmasını istediğini iddia etmişti.

Donald Trump, Perşembe günü twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda yaşadıklarını bir "cadı avına" benzetti.

ABD Başkanı Trump, Santos ile düzenlediği basın toplantısında, ortaya atılan iddiaların ve bu iddiaları araştırmak için başlatılan özel soruşturmanın ülkeyi böldüğünü de ifade etti:

"Bu (özel savcı ataması) kararı saygıyla karşılıyorum ama tüm bu olanlar bir cadı avına dönüştü. Ben ve seçim kampanyamda çalışanlar (Rusya ile) gizli bir anlaşma yapmadı. Kendi adıma konuşursam, Ruslarla sıfır.

"Bu olanların ülkeyi böldüğünü düşünüyorum. Bu ve daha bir çok sebep nedeniyle kutuplaşmış bir ülkemiz var. Bu ülkeyi bir araya getirmeyi istiyoruz"

Trump, çok yakında yeni FBI Başkanı'nını ismini açıklayacağını da söyledi.

ABD'de eski FBI başkanlarından Robert Mueller, Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahalesi iddialarıyla ilgili soruşturmanın başına dışarıdan özel savcı olarak getirilmişti.

Adalet Bakanı Başkan Yardımcısı Rod Rosenstein, soruşturmayı denetlemek için alan dışından birinin özel savcı olarak atanmasının 'kamunun yararına olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, "Clinton'ın seçim kampanyası sırasında ve Obama yönetimi döneminde yaşanan yasadışılıklar için özel savcı atanmamıştı" diyerek soruşturmaya tepki göstermişti.