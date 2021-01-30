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Dünya

Trump, Florida'da "Eski Başkanın Ofisi"ni kurdu

30 Ocak 2021 15:21

T24 Dış Haberler

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra taşındığı Florida eyaletinde "Eski Başkanın Ofisi"ni kurduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ofis Trump'ın yazışmalarından, açıklamalarından, ziyaretlerinden ve ABD'nin çıkarlarını korumak için yaptığı aktivitelerden sorumlu olacak" denildi.

Açıklamada ofisin Trump iktidarının görüşlerini taşımak için yapılan eylemlerden de sorumlu olacağı bildirildi. Ofisin ilk resmi açıklamasında, "Başkan Trump her zaman ABD halkının kahramanlarından biri olacak" ifadeleri yer aldı.

45. ABD Başkanı ve eski first Lady Melania Trump, 20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılmadan Florida'ya uçmuştu. Twitter'a erişimi engellenince Trump, başkanlığının son günlerinde daha geleneksel yöntemlerle destekilerine ulaşmak zorunda kalmıştı.

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