Trump: Fethullah Gülen'in iadesi gündemimizde yok

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a yönelik baskı yüzünden ABD'de yaşayan Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iade edileceği ile ilgili iddialar yönelik olarak, " Gülen'in iadesi gündemimizde yok" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre, California'ya gitmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı, gazetecilerden gelen Gülen'in olası iadesinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusuna "Hayır, gündemimizde değil" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan Trump, "Erdoğan ile iyi geçiniyoruz, Türkiye ile ilişkileri güçlendirme arzusundayız" açıklamasında bulundu.

Amerikan NBC News haber kanalı, ABD yönetiminin, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Suudi Arabistan üzerindeki baskısını hafifletmek üzere Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ilgili kurumlardan bilgi talep ettiğini iddia etmişti.