Trump federal hükümetin aylarca kapalı kalmasına hazır

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına örülmesi planlanan duvar için fon sağlanmadığı sürece bütçe krizinin süreceğini belirtti. Trump, federal hükümetin aylarca kapalı kalması ihtimaline hazırlıklı olduğunu ifade etti.

Trump, ABD Kongre temsilcileri ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

New York Senatörü Demokrat Chuck Schumer'in "Başkan hükümetin aylarca hatta yıllarca kapalı kalabileceğini söyledi" açıklaması hatırlatılan Trump, "Evet bunu söyledim. O kadar uzun kalacağını zannetmiyorum ama buna hazırım." ifadelerini kullandı.

Meksika sınırında bir duvarın gerekliliğini savunan Trump, sınır yoluyla ülkeye suçluların, çetelerin ve insan tacirlerinin yasa dışı yollarla girdiğini belirtti. Meksika duvarını "Bu ciddi bir ulusal güvenlik konusudur. Oyun oynamıyoruz bunu yapmak zorundayız." sözleriyle savundu.

"Olağanüstü hal ilan edebilirim"

Görüşme sonrası Trump'a duvar konusunda olağanüstü başkanlık yetkilerini kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda gerektiği takdirde olağanüstü hal ilan edebileceğini belirtti. Trump, "OHAL ilan edip duvarı hızlıca inşa ettirebilirim. Bu da başka bir çözüm yolu olur" dedi.

Çelik duvar

Trump'ın açıklamasında Meksika sınırına örülecek duvarın çelikten olacağına vurgu yapması dikkati çekti.

Beyaz Saray'daki basın toplantısında bu konuya da değinen Trump, çeliğin daha sağlam olacağını iddia etti. Trump, "Çelik şirketlerimiz işsizdi ben geldiğimde, şimdi mucizevi bir şekilde canlanıyorlar." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kongre geçici bütçede duvar için Trump'ın istediği fonu ayırmadığı için başlayan kriz geçici bütçenin onaylanmaması ile hükümetin kısmen kapanmasına yol açmıştı.

Federal hükümetin kapanmasının üzerinden 14 gün geçmiş olmasına rağmen henüz Beyaz Saray ile Kongredeki Demokratlar arasında bir uzlaşma sağlanamadı. Yaklaşık 800 bin federal çalışan 22 gündür ücretlerini alamıyor.