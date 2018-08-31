T24 LogoT24 Logo
Dünya

Trump 'federal çalışanları'nın zammını iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet çalışanlarına gelecek sene yapılacak ücret zammını iptal ettiğini duyurdu

31 Ağustos 2018 01:38

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet çalışanlarına gelecek sene yapılacak ücret zammını iptal ettiğini duyurdu.

Trump'tan ABD Temsilciler Meclisi ve Senato başkanlarına gönderilen ve Beyaz Saray tarafından yayınlanan mektupta, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Mektupta, ABD federal hükümeti çalışanlarının gelecek yılın ocak ayında alacakları yüzde 2,1'lik zam oranının iptal edildiği belirtilirken, zammın iptali sayesinde federal bütçeye 25 milyar dolar katkı sağlanacağı kaydedildi.

Öte yandan, Trump'ın bu ayın başında onayladığı yaklaşık 700 milyar dolarlık savunma bütçesinde, ABD ordusu personeline gelecek yıl yüzde 2,6 zam yapılması yer alıyor.

Ayrıca, Trump'ın vergi oranlarını indirme ve harcama planları kapsamında ABD'nin bütçe açığının gelecek 10 yılda yaklaşık 1 trilyon dolar artması öngörülüyor.

ETİKETLER

Donald Trumpzam
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24