Trump, FBI Başkanını görevden aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Başkanı James Comey'i görevden aldı.

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün, Başkan Donald Trump, FBI Başkanı James Comey'e görevine son verildiğini bildirdi" denildi.

Sürpriz hamle, Comey'nin geçtiğimiz hafta yapılan Kongre oturumu sırasında Hillary Clinton'ın elektronik postaları hakkında "hatalı bilgi" verdiğinin ortaya çıkmasının ardından geldi.

James Comey, Trump'ın seçim kampanyası yetkililerinin Rusya ilişkisini içeren iddialar üzerine açılan soruşturmayı da yürütüyordu.

Comey'nin işine, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın önerisi ile son verildiği bilgisi de Beyaz Saray açıklamasında yer aldı.

Trump'ın Comey'e gönderdiği mektupta, "FBI'ı etkili bir şekilde yönetmeye yetkin değilsin" ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray, Comey'nin yerine getirilecek ismin hemen araştırılmaya başlanacağını da duyurdu.

Görevden alınan FBI Başkanı James Comey'nin ismi, Clinton ve Trump arasındaki seçim yarışında iki kez gündeme gelmişti.

Comey, önce Temmuz ayında daha sonra da seçimlere az bir süre kala Ekim ayı sonunda Hillary Clinton'ın elektronik postalarının soruşturulduğunu duyurmuştu.

3 Mayıs'ta Amerikan Senatosu'nun Adalet Komisyonu önüne çıkan James Comey, Clinton kampanyasının baş yöneticisi olan Huma Abedin'in "yüzbinlerce gizli yazışmayı" eşine ilettiğini açıklamıştı.

Ancak söz konusu elektronik postaların sayısının ancak "bir avuç" olduğu ve çoğunun gizlilik öğesi içermediği ortaya çıktı.

Comey, Hillary Clinton tarafından seçim yenilgisinin sorumlusu olarak gösterilmişti.