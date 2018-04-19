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Dünya

Trump: Faydasız olacağını düşünürsem Kim ile görüşmem

"CIA Direktörü Pompeo ile Kim arasındaki görüşme sorunsuz geçti"

19 Nisan 2018 13:11

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile planlanan zirvenin verimli geçmeyeceğini düşünürse, görüşmeye katılmayacağını söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yle Florida'daki görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Trump, Kim ile yapacağı toplantıyla ilgili olumlu düşündüğünü belirtti.

Trump, "Ama görüşmenin faydasız olacağını düşünürsem katılmam. Eğer ben oradayken görüşmenin verimsiz olduğunu düşünürsem toplantıyı saygılı şekilde terk ederim." ifadelerini kullandı.

CIA Direktörü Pompeo ile Kim arasındaki görüşme sorunsuz geçti

ABD Başkanı Trump ayrıca, CIA Direktörü Mike Pompeo ve Kim arasındaki görüşmesinin sorunsuz geçtiğini belirtti.

Kuzey Kore lideri Kim'in nisan sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da Trump ile bir araya gelmesi planlanıyor.

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